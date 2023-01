Le président turc Erdogan annonce la date du 14 mai pour son plus grand test électoral.

Les sondages montrent que les élections parlementaires et présidentielles seront serrées, et elles marquent le plus grand test pour Erdogan en deux décennies aux rênes de la puissance militaire régionale, membre important de l'OTAN et grande économie de marché émergente.

Avec une alliance d'opposition promettant de faire reculer les politiques économiques peu orthodoxes du président, le vote décidera également de la manière dont la Turquie sera gouvernée et du rôle qu'elle pourra jouer pour apaiser le conflit en Ukraine et au Moyen-Orient.

S'adressant aux parlementaires de son parti d'origine islamiste, l'AKP, au Parlement, M. Erdogan a déclaré que les Turcs rejetteront l'opposition dans les urnes à la même date que les élections de 1950.

"Notre nation dira 'assez' à ces appréciateurs du coup d'État, à cette Table des Six ambitieuse mais incompétente, le même jour après 73 ans", a déclaré Erdogan à propos de l'alliance des six partis qui cherchent à le renverser.

Lors des élections du 14 mai 1950, le Parti démocrate l'avait emporté sur le Parti républicain du peuple (CHP), qui avait dirigé la Turquie pendant 27 ans depuis sa fondation - et qui est le plus grand parti de l'alliance d'opposition actuelle.

L'année dernière, Erdogan avait répété que le vote aurait lieu en juin, mais au début du mois, il a déclaré que la date pourrait être avancée par rapport au 18 juin prévu.

Erdogan s'est fait le champion de la piété religieuse, de la diplomatie soutenue par l'armée et des taux d'intérêt bas malgré une inflation qui a dépassé les 85 % en octobre. Ses opposants promettent un changement radical s'ils gagnent, mais n'ont pas encore choisi de candidat à la présidence.

L'AKP au pouvoir est toujours le parti le plus fort en Turquie et restera probablement une force puissante au parlement, mais les sondages d'opinion montrent qu'Erdogan est à la traîne face à certains challengers potentiels.