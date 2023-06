Le président turc Tayyip Erdogan a prêté serment pour un nouveau mandat présidentiel samedi, après avoir été réélu le week-end dernier, prolongeant ainsi son règne pour une troisième décennie.

"En tant que président, je jure sur mon honneur et mon intégrité devant la grande nation turque et l'histoire de sauvegarder l'existence et l'indépendance de l'État", a déclaré M. Erdogan lors d'une cérémonie retransmise en direct au parlement d'Ankara.

M. Erdogan a reçu son mandat du président du parlement intérimaire avant de prêter serment.

Dirigeant turc le plus ancien, M. Erdogan a obtenu 52,2 % des voix lors du second tour du 28 mai. Sa victoire électorale a défié la plupart des sondages d'opinion et s'est produite en dépit d'une crise du coût de la vie qui a été perçue comme ayant nui à ses perspectives.

Son nouveau mandat de cinq ans permet à M. Erdogan de poursuivre les politiques de plus en plus autoritaires qui ont polarisé le pays, membre de l'OTAN, mais qui ont renforcé sa position en tant que puissance militaire régionale.

Après la prestation de serment au parlement, une cérémonie se tiendra au palais présidentiel en présence de hauts fonctionnaires de 78 pays et organisations internationales, dont le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg, le président vénézuélien Nicolas Maduro, le premier ministre hongrois Viktor Orban et le premier ministre arménien Nikol Pashinyan, selon l'agence d'État Anadolu.

M. Erdogan nommera son cabinet plus tard dans la journée de samedi, et devrait annoncer un changement dans son approche peu orthodoxe de la politique économique.

Il est probable que M. Erdogan inclue l'ancien chef de l'économie, Mehmet Simsek, comme l'a rapporté Reuters en début de semaine, ce qui indiquerait un retour potentiel à une plus grande orthodoxie économique, y compris d'éventuelles hausses des taux d'intérêt.

M. Simsek était très apprécié des investisseurs lorsqu'il était ministre des finances et vice-premier ministre entre 2009 et 2018. Un rôle clé pour lui aujourd'hui pourrait marquer une rupture avec des années de maintien de taux d'intérêt bas en dépit d'une inflation élevée et d'un contrôle étroit des marchés par l'État.

M. Erdogan, 69 ans, est devenu premier ministre en 2003 après que son parti AK eut remporté les élections fin 2002, à la suite de la pire crise économique que la Turquie ait connue depuis les années 1970.

En 2014, il est devenu le premier président du pays élu par le peuple et a été réélu en 2018 après avoir décroché de nouveaux pouvoirs exécutifs pour la présidence lors d'un référendum en 2017.

L'élection présidentielle du 14 mai et le second tour du 28 mai ont été déterminants, car l'opposition était persuadée de pouvoir évincer M. Erdogan et d'inverser bon nombre de ses politiques, notamment en proposant de fortes hausses des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, qui s'élevait à 44 % en avril.

Dans le discours qu'il a prononcé après sa victoire électorale, M. Erdogan a déclaré que l'inflation, qui a atteint l'an dernier un pic de 85 % en 24 ans avant de se résorber, était le problème le plus urgent de la Turquie.

Les analystes ont prévenu que si les politiques actuelles se poursuivent, l'économie se dirige vers des turbulences en raison de l'épuisement des réserves de change, de l'expansion du système de dépôts protégés soutenu par l'État et des anticipations d'inflation incontrôlées.

La lire a connu une série d'effondrements ces dernières années et a atteint de nouveaux records de faiblesse dans les jours qui ont suivi le vote.