Le président turc Erdogan triomphe aux élections, prolongeant son règne de 20 ans

Le président Tayyip Erdogan et ses partisans ont célébré lundi une victoire électorale qui prolonge son règne d'une troisième décennie, tandis que l'opposition turque, autrefois optimiste quant à sa victoire, se prépare à des "jours difficiles" face à un gouvernement de plus en plus autocratique.

Son adversaire, Kemal Kilicdaroglu, a déclaré qu'il s'agissait de "l'élection la plus injuste depuis des années", mais n'a pas contesté le résultat, qui a donné à M. Erdogan un mandat pour poursuivre des politiques qui ont polarisé la Turquie et renforcé sa position en tant que puissance militaire régionale. L'élection avait été considérée comme le plus grand défi politique d'Erdogan, l'opposition étant convaincue de pouvoir le renverser et d'inverser ses politiques après que les sondages ont montré qu'une crise du coût de la vie le rendait vulnérable. Mais il l'a emporté avec 52,2 % des voix, contre 47,8 % pour Kilicdaroglu. Cela a renforcé son image d'invincibilité dans ce pays membre de l'OTAN profondément divisé, dont il a redessiné la politique étrangère, économique et de sécurité. Les journaux pro-gouvernementaux, qui font partie d'un paysage médiatique majoritairement pro-Erdogan et qui ont soutenu sa campagne électorale dans ce pays de 85 millions d'habitants, ont acclamé sa victoire. "L'homme du peuple a gagné", titrait le journal Sabah. "Nous avons ouvert la porte au siècle turc". "La victoire revient à Erdogan, le vainqueur est la Turquie", a déclaré le quotidien Hurriyet, accompagnant une photo de la foule immense qui s'est rassemblée devant le palais présidentiel d'Ankara, la capitale, dans la nuit pour entendre son discours triomphal. "Le vainqueur est notre démocratie", a déclaré M. Erdogan à la foule. "En temps utile, nous devons mettre de côté les différends et les conflits de la période électorale et nous unir autour de nos objectifs nationaux." La lire est tombée à un niveau record de 20,065 par rapport au dollar. Elle a perdu 90 % de sa valeur au cours de la dernière décennie, en raison de la crise monétaire et de l'inflation galopante. Les pertes les plus récentes ont été provoquées par l'incertitude quant aux conséquences d'une victoire d'Erdogan sur la politique économique. Ses détracteurs ont imputé les difficultés de la monnaie à sa politique économique peu orthodoxe, fondée sur des taux d'intérêt bas, que l'opposition s'était engagée à inverser. M. Erdogan a déclaré que l'inflation, qui a atteint l'année dernière un pic de 85 % en 24 ans avant de diminuer, était le problème le plus urgent de la Turquie. DES JOURS DIFFICILES La perspective de cinq années supplémentaires de règne d'Erdogan a été un coup dur pour une opposition qui l'a accusé de saper la démocratie alors qu'il accumulait toujours plus de pouvoir - une accusation qu'il nie. Bien qu'il ait appelé à l'unité, M. Erdogan a maintenu un thème majeur de sa campagne et a accusé M. Kilicdaroglu et l'opposition de se ranger du côté des terroristes, sans fournir de preuves. Le principal parti pro-kurde de Turquie, troisième plus grand parti du parlement, faisait partie des partis d'opposition à Erdogan et est accusé de liens avec les militants kurdes, ce qu'il nie. "Pour l'opposition, des jours très difficiles s'annoncent", a déclaré Atilla Yesilada, analyste chez GlobalSource Partners, prévoyant d'autres mesures judiciaires contre le parti kurde et affirmant qu'il n'était pas certain que l'alliance de l'opposition resterait intacte. La défaite de M. Kilicdaroglu sera probablement une source d'inquiétude pour les alliés de la Turquie au sein de l'OTAN, qui ont été alarmés par les liens entre M. Erdogan et le président russe Vladimir Poutine, qui a félicité son "cher ami" pour sa victoire. Le président américain Joe Biden a écrit sur Twitter : "Je me réjouis de continuer à travailler ensemble, en tant qu'alliés de l'OTAN, sur des questions bilatérales et des défis mondiaux communs. Les relations entre les États-Unis et la Turquie ont été entravées par l'opposition d'Erdogan à l'adhésion de la Suède à l'OTAN, ainsi que par les relations étroites qu'entretient Ankara avec Moscou et les divergences sur la Syrie. MALHEURS ÉCONOMIQUES La victoire de M. Erdogan fait de lui le dirigeant le plus longtemps en fonction depuis que Mustafa Kemal Ataturk a établi la Turquie moderne après l'effondrement de l'Empire ottoman il y a un siècle - un anniversaire politiquement important qui sera célébré en octobre. M. Erdogan, à la tête du parti AK aux racines islamistes, a séduit les électeurs avec une rhétorique nationaliste et conservatrice au cours d'une campagne qui a semé la discorde et détourné l'attention des difficultés économiques. "La victoire est la nôtre, quelle joie pour nous. Au revoir, M. Kemal (Kilicdaroglu). Dieu merci, l'islam a gagné", a déclaré Banu, un partisan d'Erdogan, à l'extérieur de la résidence présidentielle. M. Kilicdaroglu, qui avait promis d'engager le pays sur la voie d'une plus grande démocratie et d'une plus grande collaboration, a déclaré que le vote montrait la volonté du peuple de changer un gouvernement autoritaire. "Tous les moyens de l'État ont été déposés aux pieds d'un seul homme", a-t-il déclaré. La performance d'Erdogan a surpris ses opposants qui pensaient que les électeurs le puniraient pour la lenteur de la réaction de l'État aux tremblements de terre de février, qui ont fait plus de 50 000 morts. Mais lors du premier tour de scrutin du 14 mai, qui comprenait des élections législatives, son parti AK est arrivé en tête dans 10 des 11 provinces touchées par les tremblements de terre, ce qui lui a permis de décrocher une majorité parlementaire avec ses alliés.