Le tremblement de terre en Turquie tue 912 personnes dans une catastrophe historique, selon Erdogan.

Le tremblement de terre était centré sur la province de Kahramanmaras et a secoué le sud de la Turquie et le nord de la Syrie pendant la nuit. Il a été suivi d'une autre puissante secousse d'une magnitude de 7,7 dans la même région vers 1025 GMT.

M. Erdogan a déclaré que 2 818 bâtiments se sont effondrés après la première secousse, la décrivant comme la "plus grande catastrophe" du pays depuis 1939, lorsqu'un séisme majeur avait frappé la province orientale d'Erzincan.

En 1999, une secousse de magnitude similaire avait dévasté Izmit et la région orientale de la mer de Marmara, très peuplée, près d'Istanbul, faisant plus de 17 000 morts.

"Tout le monde s'investit corps et âme dans les efforts, bien que la saison hivernale, le temps froid et le tremblement de terre qui se produit pendant la nuit rendent les choses plus difficiles", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse au centre de coordination des catastrophes de Turquie à Ankara.

"Nous ne savons pas à combien s'élèvera le nombre de victimes, car les efforts pour soulever les débris se poursuivent dans plusieurs bâtiments de la zone du séisme", a-t-il ajouté.

Quelque 9 000 personnes participent aux opérations de sauvetage, a-t-il ajouté. Des offres d'assistance ont été proposées par l'OTAN, l'Union européenne et 45 pays, a-t-il ajouté.

M. Erdogan a déclaré que 5 385 personnes avaient été blessées dans le séisme alors que les opérations de sauvetage se poursuivaient, et que 2 470 personnes avaient été sauvées des ruines de bâtiments.

"Aujourd'hui est un jour où 85 millions de personnes sont réunies en un seul cœur", a-t-il déclaré.