Le tremblement de terre laisse les Syriens de part et d'autre des lignes de front face à une catastrophe commune

De l'autre côté de la ligne de front, de l'autre côté de la Syrie, un secouriste portant le casque blanc et le gilet jaune noir de la défense civile syrienne a sorti une jeune fille - secouée mais vivante - des décombres de sa maison à Azaz, une ville tenue par les rebelles.

Toutes deux observées par des journalistes de Reuters, les scènes qui se sont déroulées dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre qui a dévasté la Syrie et la Turquie lundi étaient similaires, même si les uniformes situaient clairement les sauveteurs dans des camps opposés du conflit qui a divisé le pays.

"Le tremblement de terre a secoué les zones tenues par l'opposition et celles tenues par le régime, et je soutiens la révolution syrienne de tout mon cœur, mais je me soucie de mon peuple", a déclaré Ramadan Suleiman, 28 ans, par téléphone, exprimant sa sympathie pour les civils vivant dans les zones gouvernementales.

"Je suis un humain, ils sont humains, nous nous sommes sentis pour ceux en Turquie et nous ressentons la même chose lorsque cela se produit dans d'autres endroits comme l'Europe. C'est ça l'humanité", a déclaré Suleiman, qui a été déplacé à Idlib depuis Deir al-Zor, dans l'est de la Syrie, pendant la guerre.

Le bilan du tremblement de terre en Syrie s'élève actuellement à plus de 1 800 morts, de nombreuses personnes étant censées être piégées sous les décombres.

Les secouristes affirment que 1 020 personnes ont été tuées dans le nord-ouest tenu par les rebelles. Les médias d'État affirment qu'au moins 812 personnes ont péri dans les zones tenues par le gouvernement, notamment à Alep, Lattaquié, Hama et Tartous.

UN AUTRE DÉPLACEMENT

La catastrophe a aggravé la misère dans un pays où des centaines de milliers de personnes ont été tuées dans un conflit qui a débuté en 2011, lorsque des manifestations contre le régime du président Bachar al-Assad ont été accueillies par une répression meurtrière.

"C'est la dernière chose dont le pays avait besoin. C'est un pays qui est habité par la mort", a déclaré Hassan Hussein, de la ville côtière et bastion du gouvernement de Tartous.

Avec des millions de personnes déracinées par la guerre, les Nations Unies affirment que les besoins humanitaires sont aujourd'hui plus importants que jamais, même si les principales lignes de front sont gelées depuis plusieurs années. Avec une diplomatie soutenue par l'ONU qui ne mène nulle part, la Syrie reste profondément divisée.

Dans la ville d'Atareb, tenue par les rebelles, Yousef Haboush déplore que le tremblement de terre ait une fois de plus forcé de nombreuses personnes à quitter leur foyer.

"En plus du déplacement de nos villes et après avoir finalement trouvé des maisons, il y a maintenant un autre déplacement", a déclaré Haboush, qui a fui Damas au plus fort du conflit.

Les habitants de toute la Syrie ont été confrontés à une autre menace commune ces derniers temps : une épidémie de choléra qui a prospéré dans la dévastation causée par le conflit.

Dans les montagnes au-dessus de Lattaquié, près de la ville natale d'Assad, les habitants ont déclaré que plusieurs bâtiments s'étaient effondrés et qu'il y avait de nombreux morts. Les troupes russes, la défense civile et les forces gouvernementales ont participé à un effort de secours rapide, selon deux résidents.

L'un des résidents, Abu Hamid, a déclaré qu'il ressentait un sentiment de "proximité" avec les autres Syriens, y compris ceux des zones tenues par les rebelles. "C'est peut-être la première fois que cela arrive depuis longtemps", a-t-il dit. "Le tremblement de terre n'a pas fait de discrimination".