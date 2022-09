Les Ouïghours en Turquie déçus par le rapport de l'ONU sur le Xinjiang chinois

Les Ouïghours interrogés par Reuters à Istanbul ont déclaré que le rapport de l'ONU, publié mercredi, est arrivé tardivement et qu'il aurait dû aller plus loin dans la remise en question du traitement réservé par la Chine à leur communauté du Xinjiang.

On estime que quelque 50 000 Ouïghours vivent en Turquie, la plus grande diaspora ouïghoure en dehors de l'Asie centrale. Les Turcs ont des liens ethniques, religieux et linguistiques étroits avec les Ouïghours.

Mukerrem Abitoglu, une Ouïghoure qui est venue en Turquie avec sa plus jeune fille en 2017, a déclaré que le rapport n'a pas fait grand-chose pour son peuple.

"Nous avons déposé nos plaintes auprès de 15 pays. Des journalistes sont venus. Nous leur avons parlé mais ça n'a servi à rien", a déclaré Abitoglu en pleurant dans sa petite boutique où elle vend des cadeaux conçus par des Ouïghours.

"La Chine tue nos jeunes, laisse nos enfants orphelins, alors ce qu'ils (les Nations Unies) font maintenant n'est pas suffisant", a déclaré Abitoglu, qui n'a pas eu de nouvelles de son mari et de ses deux enfants depuis cinq ans.

Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, qui a fait l'objet de critiques de la part de certains diplomates et groupes de défense des droits pour avoir été trop douce avec la Chine, a publié le rapport quelques minutes seulement avant la fin de son mandat de quatre ans.

Le rapport indique que la "détention arbitraire et discriminatoire" par la Chine de Ouïghours et d'autres musulmans dans sa région du Xinjiang peut constituer des crimes contre l'humanité. Les États-Unis ont accusé la Chine de génocide.

La Chine a vigoureusement nié tout abus au Xinjiang et a publié une réponse de 131 pages au rapport de 48 pages de l'ONU.

Le chef du groupe d'ONG East Turkestan New Generation Movement, Abdusselam Teklimakan, a déclaré que le rapport est arrivé tardivement, alors que les Ouïghours s'inquiétaient année après année du sort de leurs proches au Xinjiang.

"Lorsqu'une nation est détruite, il n'est pas approprié pour l'humanité de la regarder être détruite pendant quelques années. À cet égard, c'est une déception", a ajouté Teklimakan.

Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré dans son rapport que de graves violations des droits de l'homme avaient été commises au Xinjiang et a recommandé au gouvernement chinois de prendre rapidement des mesures pour libérer toutes les personnes détenues dans les centres de formation, les prisons et les centres de détention.