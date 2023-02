Les USA disposés à aider la Turquie après le séisme, dit Biden à Erdogan

WASHINGTON, 7 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'est entretenu lundi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan auquel il a présenté ses condoléances et réaffirmé que Washington était prêt à contribuer aux efforts de secours en Turquie après le puissant séisme ayant tué des milliers de personnes, a rapporté la Maison blanche.

Dans un communiqué, la présidence américaine indique que Joe Biden a "noté que des équipes américaines ont été déployées rapidement afin de soutenir les efforts turcs de recherche et de secours, et de coordonner d'autres aides que pourraient nécessiter d'autres personnes affectées par les séismes, dont les services de santé". (Reportage Kanishka Singh et Rami Ayyub; version française Jean Terzian)