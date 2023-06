Les actions et les devises des marchés émergents ont baissé lundi, après avoir enregistré des gains importants la semaine précédente, les investisseurs se préparant à un certain nombre de décisions des banques centrales de la région et attendant des éclaircissements sur les mesures de relance économique de la Chine.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents était en baisse de 0,7% à 0845 GMT, après avoir enregistré sa meilleure progression hebdomadaire en cinq mois lors de la session précédente, tandis que les devises ont légèrement baissé de 0,3%.

Les actions en Chine continentale et à Hong Kong ont chuté d'environ 0,8 % chacune en raison du manque de détails concrets sur les mesures de relance lors de la réunion du Conseil d'État chinois, tandis que les investisseurs étaient à l'affût de tout signe de progrès dans les négociations entre la Chine et les États-Unis.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a discuté de Taïwan et d'autres questions avec le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Pékin, et doit rencontrer le président chinois Xi Jinping lundi.

En outre, on s'attend à ce que la Chine réduise ses principaux critères de prêt mardi afin de stimuler sa croissance économique, qui a connu une reprise difficile après la pandémie. Goldman Sachs est la dernière grande banque à avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour la Chine.

Les investisseurs attendent maintenant les annonces politiques de pays tels que la Turquie, la Hongrie et le Chili cette semaine, qui suivront les décisions des principales banques centrales, y compris la Réserve fédérale, la semaine dernière.

La Turquie pourrait augmenter ses taux jusqu'à 20 %, selon un sondage Reuters, tandis qu'une nouvelle réduction du taux de dépôt à un jour pourrait être envisagée pour la Hongrie.

"Les prévisions et le ton (de la Banque nationale hongroise) resteront également inchangés, selon nous. Cela signifie que l'approche reste prudente et graduelle et que les décisions à venir sont toujours guidées par les données et le sentiment", ont déclaré les stratèges d'ING dans une note.

Le forint a baissé de 0,2 % par rapport à l'euro, tandis que la livre turque s'est légèrement affaiblie par rapport à la clôture de vendredi, à 23,676 pour un dollar.

L'indice de confiance des consommateurs turcs a baissé de 6,5% à 85,1 points en juin, selon des données officielles publiées lundi, après les élections du mois dernier et après une hausse au cours des deux mois précédents.

Le rand sud-africain s'est renforcé de 0,2% par rapport au dollar, tandis que le rouble russe a légèrement augmenté lundi, récupérant une partie de ses pertes de la semaine dernière.

