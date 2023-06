Les actions mondiales ont reculé par rapport à leur plus haut niveau depuis 13 mois mercredi et le dollar américain a baissé alors que l'attention se tourne vers les données sur l'inflation et la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine, où les chances d'une augmentation des taux d'intérêt continuent de diminuer.

À Wall street, les actions ont cédé leurs gains antérieurs, l'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, clôturant en baisse de 1,3 %, soit la plus forte chute en une journée depuis plus de deux semaines, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices sur les actions de méga-capitalisations telles que Nvidia après leurs récentes envolées. L'indice S&P 500 a reculé de 0,38 %, tandis que l'indice Dow Jones Industrial Average s'est inscrit en hausse de 0,27 %.

Dans le même temps, le dollar canadien a bondi après que la Banque du Canada a relevé ses taux d'intérêt à 4,75 %, son plus haut niveau depuis 22 ans, tandis que la lire turque a plongé à un niveau record face au dollar, les autorités semblant assouplir les mesures de stabilisation après avoir indiqué qu'elles s'orientaient vers des politiques plus orthodoxes.

L'indice de référence paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,19 %, contre un bond de 0,51 % pour l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon. L'indice MSCI des actions mondiales a quant à lui reculé de 0,33 %, après avoir atteint son plus haut niveau en 13 mois.

Cependant, certains analystes ont averti que les investisseurs pourraient être trop optimistes en ce qui concerne les risques liés aux taux d'intérêt.

"Les marchés évaluent la probabilité relativement faible d'un relèvement en juin et mettent davantage l'accent sur un relèvement en juillet", ont déclaré les économistes de Citi.

"Mais la politique monétaire menée ailleurs illustre à la fois le danger économique d'une pause prématurée et le potentiel d'une résurgence de l'inflation pour provoquer des hausses de taux 'surprises'", ont-ils déclaré, citant en exemple les banques centrales d'Australie et du Canada.

En effet, signe que les marchés font fi de toute incertitude concernant les taux pour le moment, le VIX du CBOE, une mesure de la volatilité attendue sur les marchés boursiers, a atteint un niveau plancher de 13,77 mercredi, proche de son plus bas niveau depuis février 2020.

Les rendements des bons du Trésor ont augmenté, stimulés par la hausse des taux d'intérêt au Canada mercredi. Le rendement à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté pour atteindre 4,5521 %. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a également augmenté pour atteindre 3,7933 %.

Les rendements des bons du Trésor ont également augmenté ces derniers jours en raison des craintes que l'émission imminente d'au moins 1 000 milliards de dollars de dette à court terme ne resserre les conditions de crédit sur le marché.

Le dollar est resté stable par rapport à un panier de devises à 104,13, mais a baissé de 0,21% par rapport au huard, tandis que la livre turque s'est affaiblie de plus de 7% plus tôt à un niveau record de 23,17 pour un dollar, son plus grand effondrement en une journée depuis le crash de 2021.

"Il semble que les efforts de la banque centrale pour lutter contre un dollar plus fort s'estompent - après la victoire d'Erdogan aux dernières élections - ou que maintenir la lire stable devient plus difficile et de plus en plus coûteux", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Les données chinoises montrent que les exportations se sont contractées beaucoup plus rapidement que prévu en mai et que les importations ont diminué, bien qu'à un rythme plus lent, car les fabricants ont eu du mal à trouver de la demande à l'étranger et la consommation intérieure est restée atone.

"Les données commerciales chinoises sont le dernier indicateur en date qui montre que la demande mondiale n'est pas bonne", a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

"Il y a un énorme fossé dans l'économie mondiale entre les services et l'industrie manufacturière. C'est un signe d'avertissement que la croissance mondiale va ralentir à partir de maintenant. La question est de savoir dans quelle mesure", a ajouté M. Laidler.

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, l'engagement de l'Arabie saoudite à réduire sa production l'emportant sur la faiblesse des données chinoises.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 66 cents, soit 0,9 %, à 76,95 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont gagné 79 cents, soit 1,1 %, à 72,53 dollars.

La hausse des rendements des bons du Trésor a pesé sur l'or, qui n'offre pas de rendement. L'or a baissé de 1,15 % à 1 940,3 dollars l'once.

Le bitcoin a chuté de 3,19 % à 26 368 $, se consolidant après un fort rebond mardi à partir de 25 350 $.

Le jeton a été un bénéficiaire paradoxal d'une répression de la Securities and Exchange Commission américaine sur les échanges de cryptomonnaies, et de la classification des jetons, y compris Solana, Cardano et Polygon, en tant que valeurs mobilières.