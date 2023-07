Les actions des marchés émergents ont prolongé leurs pertes mardi, Evergrande Group ayant entraîné les actions immobilières en Chine continentale avec des bénéfices décevants et ajouté aux inquiétudes concernant la deuxième économie mondiale, tandis que la lire turque a atteint un nouveau record à la baisse.

Le CSI300 et le Hang Seng ont chuté respectivement de 0,3 % et de 2,1 %, les analystes ayant revu à la baisse les prévisions de croissance de la Chine pour l'ensemble de l'année après la publication de données médiocres lundi.

Les biens immobiliers de la Chine continentale ont chuté de 5,5 % à la suite des résultats décevants du promoteur immobilier China Evergrande Group.

"La situation de l'immobilier en Chine est une préoccupation majeure depuis un certain temps pour l'ensemble de l'économie, étant donné l'ampleur du problème d'Evergrande et l'importance des pertes... il s'agit simplement d'un risque supplémentaire pour les perspectives", a déclaré Matthew Ryan, responsable de la stratégie de marché chez Ebury.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a chuté pour la deuxième fois, perdant 0,6 %, et l'indice KOSPI de la Corée du Sud a reculé de 0,4 %.

La livre turque s'est affaiblie de plus de 2 %, atteignant un niveau historiquement bas par rapport au dollar, en raison des inquiétudes des marchés quant à la possibilité que la banque centrale augmente ses taux d'intérêt cette semaine dans une mesure moindre que prévu.

"Les investisseurs envisagent une hausse de 500 points de base, ce qui pourrait apporter un soutien à court terme à la lire, mais je ne vois rien de plus qu'un soutien temporaire", a ajouté M. Ryan.

Par ailleurs, l'Arabie saoudite a accepté d'acheter des drones turcs, l'un des nombreux contrats lucratifs que le président Tayyip Erdogan a obtenu pour l'économie turque en difficulté.

Le rouble russe est tombé à son plus bas niveau depuis près de 16 mois face à l'euro, après avoir perdu environ 1 % lundi à la suite d'une attaque sur le pont de Crimée.

La jauge des monnaies des pays émergents a toutefois augmenté de 0,2 %, le dollar restant à son plus bas niveau depuis plus d'un an.

Le baht thaïlandais a mené les gains parmi les monnaies asiatiques, atteignant un pic de deux mois sur l'espoir d'une résolution de l'impasse politique dans le pays.

Le rand sud-africain s'est raffermi de 0,4 %.

L'agence de notation Fitch a confirmé la note de crédit "BB-" de l'Afrique du Sud avec une perspective "stable", malgré les coupures d'électricité record programmées et le transfert de la majeure partie de la dette de l'entreprise publique Eskom au gouvernement.

Les minutes ont montré que le conseil de la banque centrale de Roumanie a décidé à l'unanimité de maintenir les taux à 7 % lors de sa réunion du 5 juillet. Le leu a augmenté de 0,1 % par rapport à l'euro.