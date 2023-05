Les devises des marchés émergents ont reculé face à la fermeté du dollar jeudi, le yuan chinois atteignant son plus bas niveau depuis cinq mois en raison des inquiétudes suscitées par la reprise économique inégale du pays, tandis que la lire turque s'est encore affaiblie, se rapprochant de son plus bas niveau historique.

L'indice MSCI des devises des marchés émergents était en baisse de 0,2% à 0800 GMT, se rapprochant de son plus bas niveau depuis fin mars.

La lire turque était à 19,78 contre le dollar, à deux doigts de son plus bas niveau historique de 19,80 qu'elle a atteint juste après le tremblement de terre meurtrier de début mars.

La monnaie n'a cessé de s'affaiblir depuis le récent vote présidentiel, au cours duquel le président sortant Tayyip Erdogan a obtenu de meilleurs résultats que prévu, ce qui a incité les investisseurs à parier qu'il prolongerait son règne et ses politiques monétaires peu orthodoxes pour une troisième décennie.

"Si Erdogan est réélu, la lire pourrait être autorisée à s'échanger beaucoup plus librement après avoir été soutenue par des interventions de change détournées, qui ne sont pas viables à moyen terme", a déclaré Piotr Matys, analyste principal des changes chez In Touch Capital Markets.

"À moins que la CBRT (banque centrale de Turquie) n'augmente les taux d'intérêt de manière significative, la lire pourrait connaître une baisse précipitée si les interventions de change détournées cessent ou sont réduites de manière marquée."

Les actions des banques turques se sont stabilisées après trois jours de baisse.

L'enquête mensuelle de la banque centrale turque a montré une augmentation des prévisions de déficit des comptes courants, avec un chiffre attendu de 38,4 milliards de dollars d'ici la fin de 2023, contre 37,8 milliards de dollars précédemment.

Le pays devrait publier des données sur les réserves de change plus tard dans la journée. Le yuan chinois a chuté à son plus bas niveau face au dollar depuis le début du mois de décembre, alors qu'une série de données économiques récentes ont mis en évidence la faiblesse de la demande des consommateurs et la lenteur de la reprise post-pandémique pour la deuxième plus grande économie du monde. Le rand sud-africain, qui a été mis à mal ces derniers jours par les inquiétudes suscitées par une crise de l'électricité en plein essor et par la faiblesse des données économiques, a chuté de 0,9 % par rapport au dollar.

La compagnie nationale d'électricité Eskom pourrait devoir mettre en œuvre des coupures d'électricité de niveau "Stage 8" cet hiver si ses interventions ne sont pas efficaces, a déclaré Segomoco Scheppers, directeur du groupe pour la transmission, lors d'une réunion d'information jeudi.

Les devises des marchés émergents ont baissé de 0,4 % depuis le début de la semaine, le dollar, valeur refuge, ayant été stimulé par les inquiétudes concernant la croissance chinoise et les discussions sur le plafond de la dette américaine.

Les actions émergentes ont toutefois augmenté de 0,5 % jeudi, en raison d'un sentiment mondial optimiste et de signes indiquant que Washington pourrait être proche d'un accord sur la dette, évitant ainsi un premier défaut de paiement des États-Unis.

Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé mercredi un programme de prêt de 3 milliards de dollars sur trois ans pour le Ghana, permettant un déboursement immédiat d'environ 600 millions de dollars et une sortie potentielle de la pire crise économique que le pays d'Afrique de l'Ouest ait connue depuis une génération.

La restructuration de la dette du Ghana vise à alléger le service de la dette extérieure de 10,5 milliards de dollars entre 2023 et 2026, a déclaré le FMI mercredi en fin de journée.

Pour le GRAPHIQUE sur les performances des marchés des changes émergents en 2023, voir http://tmsnrt.rs/2egbfVh Pour le GRAPHIQUE sur les performances de l'indice MSCI des pays émergents en 2023, voir https://tmsnrt.rs/2OusNdX

Pour des informations sur les marchés émergents

Pour le rapport sur le marché de l'EUROPE CENTRALE, voir

Pour une étude de marché sur la TURQUIE, voir

Pour le rapport sur le marché de la RUSSIE, voir (Reportage d'Amruta Khandekar ; Rédaction de Toby Chopra)