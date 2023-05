Les devises des marchés émergents sont restées modérées mardi, le yuan chinois frôlant son plus bas niveau depuis six mois, tandis que la livre turque a atteint son plus bas niveau historique, l'attention se portant sur les projets de politique monétaire du président Tayyip Erdogan après sa victoire aux élections.

L'indice MSCI des monnaies émergentes a baissé de 0,1% à 8h37 GMT, le yuan chinois perdant 0,2% face au Dollar Index.

L'activité des usines chinoises devrait s'être encore contractée en mai, ajoutant aux pressions auxquelles est confrontée la deuxième plus grande économie du monde dans le cadre d'une reprise économique inégale après la pandémie de grippe aviaire. Les données devraient être publiées mercredi.

La livre turque s'est affaiblie de plus de 1 % pour atteindre un niveau historiquement bas de 20,34 contre le dollar après qu'Erdogan ait remporté le second tour de l'élection présidentielle de dimanche, prolongeant ainsi son règne pour la troisième décennie.

La monnaie a perdu plus de 90 % au cours de la dernière décennie en raison d'une inflation galopante, déclenchée par la politique peu orthodoxe d'Erdogan consistant à réduire les taux d'intérêt, ce qui a également découragé les investisseurs étrangers.

Erdogan devant s'exprimer à 11h00 GMT, l'attention du marché se porte désormais sur la question de savoir s'il pourrait maintenant signaler un changement vers une politique monétaire plus orthodoxe et qui il pourrait nommer au cabinet pour diriger la politique économique du pays.

"Ma conviction personnelle est que maintenant que les élections sont passées, nous verrons en effet un changement de politique simplement parce que la voie actuelle n'est absolument pas viable. Ma plus grande question est de savoir quelle sera l'ampleur de ce changement", a déclaré Elliot Hentov, responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques chez State Street Global Advisors.

"L'économie a besoin d'un traitement sévère et la question est de savoir à quel point il (Erdogan) est prêt à l'administrer à ce stade.

Les obligations souveraines de la Turquie ont augmenté de 1,6 centime par rapport au dollar, tandis que les actions du secteur bancaire ont bondi de 8,7 %.

Les réserves internationales nettes de la banque centrale turque ont baissé de plus de 2 milliards de dollars au cours de la semaine du 26 mai, selon les banquiers.

Le rand sud-africain s'est affaibli de 0,4 % par rapport au dollar et est resté proche de ses plus bas niveaux historiques atteints la semaine dernière, après qu'une augmentation massive de 50 points de base du taux d'intérêt par la banque centrale du pays n'ait pas impressionné les investisseurs.

Les données de mardi ont montré que le crédit du secteur privé du pays a augmenté de 7,07% en glissement annuel en avril après avoir augmenté de 7,19% en mars.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,2 %, le sentiment du marché s'étant amélioré après l'annonce d'un accord visant à suspendre temporairement le plafond de la dette américaine au cours du week-end, bien que des inquiétudes subsistent quant à la difficulté de l'accord au Congrès.

Ailleurs, le Fonds monétaire international (FMI) a poursuivi son engagement avec les autorités pakistanaises pour ouvrir la voie à une réunion du conseil d'administration avant l'expiration du programme actuel à la fin du mois de juin, a déclaré le chef de la mission du FMI pour le Pakistan.

Les obligations souveraines du Nigeria libellées en dollars ont augmenté mardi après que le nouveau président Bola Tinubu ait déclaré lors de sa prestation de serment lundi qu'une subvention coûteuse au carburant serait supprimée et que la banque centrale devrait œuvrer en faveur d'un taux de change unifié.

