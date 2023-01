Les groupes djihadistes disent avoir intensifié leurs attaques contre l'armée syrienne

Plus de trois millions de personnes vivent dans cette région, qui est devenue un refuge pour de nombreux déplacés, notamment des combattants rebelles soutenus par la Turquie et leurs familles qui ont quitté les zones saisies par l'armée syrienne soutenue par la Russie.

Le conflit, qui a commencé par des manifestations pacifiques en 2011, s'est transformé en une guerre civile qui a attiré des puissances étrangères et a provoqué la plus grande crise de déplacement depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les islamistes de Jamaat al Tawhid, un groupe rebelle associé au principal groupe djihadiste Hayat Tahir al Sham, ont déclaré que leurs combattants avaient mené une attaque suicide sur les lignes de front de Marat Muhas dans le sud de la province d'Idlib, près de la frontière avec la Turquie.

"Nos moudjahidines ont pu attaquer un certain nombre d'avant-postes ennemis et plusieurs d'entre eux ont été tués", a déclaré Abu Hamza, un membre du groupe, ajoutant que le groupe a utilisé des armes lourdes et des roquettes dans sa plus grande frappe de cette année.

Hayat Tahrir al Sham a déclaré avoir multiplié les raids et les attaques suicides au cours des trois derniers mois contre les avant-postes de l'armée syrienne et de l'armée russe le long des lignes de front dans le nord-ouest de la Syrie.

Son chef Abou Mohammad al Golani a juré ce mois-ci de continuer à combattre l'armée syrienne et ses alliés, quelques jours après les pourparlers publics de plus haut niveau entre Ankara et le gouvernement de Damas depuis le début de la guerre en Syrie en 2011.

Ce rapprochement a conduit les groupes rebelles de l'opposition à s'inquiéter de voir la Turquie les abandonner. La Turquie fournit des armes et déploie des milliers de soldats dans le territoire rebelle qui a empêché l'armée syrienne soutenue par la Russie d'avancer.

Le communiqué de l'armée syrienne indique qu'elle a repoussé les attaques au cours d'affrontements qui ont duré plusieurs heures et qui ont tué ou blessé 12 assaillants.

Le communiqué de l'armée indique que les troupes russes l'ont récemment aidée à détruire plusieurs centres d'entraînement "terroristes" dans les parties d'Idlib tenues par les rebelles.

Des habitants de la région ont déclaré que des avant-postes de l'armée syrienne ont bombardé plusieurs villages dans la zone montagneuse de Jabal al Zawaya, non loin de là, dans ce qui semblait être des représailles aux attaques de Marat Muhas, faisant au moins un mort et plusieurs blessés parmi les civils.

Des avions de guerre qui seraient russes et qui viendraient d'une base principale située le long de la côte méditerranéenne syrienne volaient à haute altitude mais n'étaient pas impliqués dans les combats, selon des sources rebelles.

Un autre groupe djihadiste, Ahar al Sham, a également attaqué plusieurs avant-postes de l'armée syrienne dans la campagne voisine de l'ouest d'Alep au cours de la semaine dernière, selon deux sources rebelles.