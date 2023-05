Les nombreuses inconnues entourant les élections cruciales de dimanche en Turquie incitent même les investisseurs les plus expérimentés à prendre des paris sur la réaction des marchés.

Le scrutin présidentiel, qui pourrait bien se dérouler en deux tours, oppose la vision du président Tayyip Erdogan d'une économie fortement administrée et de ses crises répétées, à un retour à l'orthodoxie libérale sous la houlette de l'opposant Kemal Kilicdaroglu, qui ne sera pas non plus facile à mettre en œuvre.

La dernière enquête réalisée par l'institut de sondage Konda, qui fait l'objet d'une grande attention, montre que Kilicdaroglu a plus de cinq points de pourcentage d'avance sur Erdogan, dont la popularité a été mise à mal par une crise du coût de la vie provoquée par une inflation galopante.

Les résultats des élections présidentielles et législatives varient entre l'alliance de six partis d'opposition de Kilicdaroglu et le parti AK d'Erdogan. La présidence et le parlement seront partagés entre eux, les partis se démèneront pour former des coalitions parlementaires ou, option la plus désagréable, les résultats ne seront pas acceptés.

Si ni Erdogan ni Kilicdaroglu n'obtiennent plus de 50 % des suffrages exprimés dimanche, un second tour sera organisé le 28 mai.

"La période entre le premier tour du 14 mai et le second tour du 28 mai pourrait être très volatile (pour les marchés)", a déclaré Petar Atanasov, coresponsable de la recherche et de la stratégie souveraines au sein du fonds spécialisé dans les marchés émergents Gramercy, en particulier pour une économie qui a été gérée de manière extrêmement rigoureuse.

"Certains (investisseurs axés sur les marchés émergents) disent en fait qu'il s'agit de l'élection du siècle".

La lire, qui a perdu près de 95 % de sa valeur au cours des quinze dernières années, devrait être le principal mouvement.

L'insistance d'Erdogan sur des taux d'intérêt bas, un crédit abondant et une gestion non conventionnelle du marché a généralement fait fuir les investisseurs étrangers, bien que beaucoup disent qu'ils se préparent à revenir s'il est évincé.

Les marchés boursiers et obligataires turcs, en perte de vitesse, se sont redressés jeudi à l'annonce du retrait de l'un des quatre candidats à la présidence, une décision considérée comme un nouveau soutien aux chances de M. Kilicdaroglu.

La banque Wall street Citi a déclaré que des politiques résolument orthodoxes, telles que des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, pourraient attirer 45 à 50 milliards de dollars de capitaux étrangers dans l'économie de 900 milliards de dollars en l'espace d'un an, bien qu'il y ait également de nombreuses prévisions plus modérées.

JPMorgan, par exemple, prévoit que la lire s'effondrera à près de 30 pour un dollar, contre 19,5 aujourd'hui, si seuls des changements politiques modestes interviennent. La forte hausse des options de change cette semaine laisse également présager une forte fluctuation dans un sens ou dans l'autre.

Prédire l'issue des élections et les mouvements de la lire et des taux d'intérêt "est la chose la plus importante à faire (cette année) sur les marchés émergents locaux", a déclaré Werner Gey van Pittius, co-responsable des marchés émergents à revenu fixe.

Les marchés pourraient également s'effondrer si Erdogan et le parti AK restent au pouvoir et poursuivent leurs politiques peu orthodoxes.

Carl Ross, gestionnaire de fonds chez GMO, prévient qu'avec l'épuisement des réserves de devises et les pressions exercées sur les banques et les épargnants, ils pourraient être confrontés à une véritable crise.

"Dans l'ensemble, il s'agit d'un château de cartes", a expliqué M. Ross, ajoutant que le gonflement artificiel de l'économie, l'inflation et les problèmes monétaires, ainsi que les tentatives de contrôle des capitaux, font penser à l'Argentine, paria du marché.

Le gouvernement affirme que ses baisses de taux ont stimulé les exportations et les investissements dans le cadre d'un programme qui encourageait la détention de lires.

La base macroéconomique et le secteur privé de la Turquie étant encore relativement stables, les cartes ne sont pas encore tombées. "Mais quatre années supplémentaires de la configuration actuelle et la Turquie pourrait devenir beaucoup plus proche de l'Argentine".

ATTENTES EN MATIÈRE DE TAUX

La Turquie a encore des niveaux d'endettement bien inférieurs à ceux de la plupart des pays, mais cela pourrait changer rapidement en cas de crise, et les années d'épuisement des réserves de change et d'érosion de l'indépendance de la banque centrale ont laissé des cicatrices.

Les notations de crédit de Moody's et de Fitch sont passées de la catégorie investissement en 2016 à la catégorie "junk", au même titre que la Bolivie et le Cameroun, et la part des investisseurs internationaux sur les marchés des obligations et des actions et sur le marché de la lire en général s'est effondrée.

Pour ceux qui investissent encore dans des entreprises, si la lire plonge et que les taux d'intérêt grimpent à 30-40 %, voire à 50 %, comme le suggère le marché dans le cas d'une victoire de l'opposition, les entreprises qui ont besoin d'emprunter pourraient être en difficulté.

Les prix des actions sont cependant bon marché. Le ratio cours/bénéfice (PE) de l'indice MSCI de la Turquie, libellé en dollars, est légèrement supérieur à 3,7, contre une moyenne de 12,41 pour l'ensemble des marchés émergents.

"Les taux d'intérêt extrêmement bas ont rendu le marché boursier attrayant", a déclaré Tunç Atirolu, fondateur de la société de conseil financier Kanal Finans. "Si l'opposition remporte les élections, je m'attends à une hausse spectaculaire des taux d'intérêt, ce qui fera fuir les investisseurs.