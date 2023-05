La lire turque a atteint son plus bas niveau depuis deux mois lundi et les actions ont chuté, alors que l'élection présidentielle très disputée se dirige vers un second tour qui verra le président sortant Tayyip Erdogan arriver en tête, tandis que les actions des marchés émergents plus larges ont progressé.

Erdogan et son rival de l'opposition, Kemal Kilicdaroglu, étaient en bonne voie pour un second tour le 28 mai, après que le premier a obtenu de meilleurs résultats que prévu, mais n'a pas réussi à obtenir une majorité absolue lors de l'élection de dimanche - un événement considéré comme le plus grand défi politique pour son règne de 20 ans.

Les résultats ont déçu les investisseurs qui espéraient un changement vers une politique monétaire plus orthodoxe, compte tenu des récents problèmes qui ont frappé l'économie turque, notamment l'inflation galopante, la chute vertigineuse de la lire et les tremblements de terre dévastateurs survenus au début de l'année.

La lire s'est affaiblie à 19,70 contre le dollar à l'ouverture de la séance et s'est maintenue près de ces niveaux, s'apprêtant à vivre sa pire séance depuis le mois de novembre.

Les obligations en dollars émises par la Turquie ont chuté de plus de 7 cents et le coût de l'assurance de l'exposition à la dette du pays a grimpé lundi, avec l'écart de swap de défaut de crédit à cinq ans de la Turquie bondissant à 606 points de base, selon S&P Global Market Intelligence, le plus élevé depuis novembre 2022.

Les actions turques ont également été touchées, Borsa Istanbul émettant un coupe-circuit à l'échelle du marché après que l'indice de référence ait baissé de plus de 6 % dans les échanges avant marché.

Après la reprise des échanges, le BIST-100 a chuté de 2,5 %, tandis que le principal indice bancaire du pays a baissé de 9,1 %.

"Si le candidat de l'opposition l'avait emporté haut la main, vous auriez assisté à une appréciation de la lire et cela aurait été basé sur l'hypothèse que le candidat de l'opposition reviendrait à une politique orthodoxe, rétablirait la confiance des investisseurs et attirerait les flux de capitaux des secteurs public et privé", a déclaré Elliot Hentov, responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques chez State Street Global Advisors.

Le baht thaïlandais a grimpé de 0,5 % après que les deux principaux partis d'opposition du pays ont accepté de former une coalition gouvernementale à la suite d'une victoire surprise lors des élections du week-end sur des rivaux soutenus par l'armée.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,4 %, mettant fin à quatre jours de baisse, tandis que les devises sont restées stables.

Le rand sud-africain a gagné 1,5 % par rapport au dollar, se remettant de ses plus bas niveaux historiques atteints la semaine dernière après les pires coupures d'électricité jamais enregistrées et les allégations américaines de livraison d'armes à la Russie.

Le sentiment à l'égard de la monnaie s'est amélioré après que les responsables sud-africains ont rejeté les allégations, le président Cyril Ramaphosa déclarant que la position de non-alignement du pays ne favorisait pas la Russie par rapport à d'autres États.

Par ailleurs, les besoins de financement extérieur du Pakistan n'ont pas été modifiés dans le cadre des discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) sur les fonds de sauvetage, a déclaré le représentant résident du FMI au Pakistan, démentant les rapports locaux selon lesquels le Fonds recherchait un nouveau financement. L'Argentine a annoncé dimanche un ensemble de mesures visant à maîtriser l'inflation galopante et à soutenir le peso, une monnaie chancelante, y compris une hausse des taux d'intérêt. Une source officielle a déclaré à Reuters que la hausse serait de 600 points de base, ce qui porterait le taux à 97%.

