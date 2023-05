Les réserves internationales nettes de la banque centrale turque ont baissé de quelque 4,45 milliards de dollars pour atteindre leur plus bas niveau en 21 ans, soit 2,33 milliards de dollars, au cours de la semaine allant jusqu'au 12 mai, alors que la demande de devises a bondi avant les élections, ont montré jeudi des données officielles.

Les réserves brutes totales de la banque ont chuté de 9 milliards de dollars au cours de la même semaine pour atteindre 105,13 milliards de dollars, le niveau le plus bas depuis juillet 2022. Les banquiers et les analystes ont déclaré que cela soulignait les efforts des autorités pour stabiliser la lire.

La demande de devises a atteint des sommets historiques au cours de la semaine précédant les élections présidentielles et parlementaires du 14 mai, reflétant les inquiétudes des entreprises et des particuliers qui craignent que la lire ne s'affaiblisse par la suite, ont déclaré les banquiers.

Les réserves nettes de devises ont atteint leur niveau le plus bas depuis février 2002, après avoir diminué ces dernières années en raison d'interventions coûteuses sur le marché et d'autres efforts visant à refroidir la demande de devises.

Les réserves nettes de change ont chuté de 25,22 milliards de dollars depuis la fin de l'année 2022. Elles ont été négatives pour la dernière fois au début de 2002, un an avant que Tayyip Erdogan - qui sera confronté à un second tour de la présidentielle le 28 mai - ne soit élu pour la première fois à la tête de la Turquie, puis en tant que premier ministre.

Le taux de change utilisé par Reuters jeudi était de 19,5389.

Les réserves nettes de change sont profondément négatives une fois déduits les swaps en cours, qui s'élevaient à 36,86 milliards de dollars mercredi.

La lire a perdu environ 30 % de sa valeur par rapport au dollar l'année dernière et 44 % en 2021 en raison d'une série de baisses de taux d'intérêt qui font partie de la politique économique peu orthodoxe d'Erdogan, qui donne la priorité à la croissance, aux exportations et aux investissements.

Les données indiquent très clairement que la lire est soutenue par la banque centrale turque (CBRT), a déclaré Piotr Matys, analyste principal du marché des changes chez InTouch Capital Markets.

"Cette incitation devrait prévaloir jusqu'à ce que les Turcs votent lors du second tour des élections présidentielles le 28 mai", a-t-il déclaré, faisant référence au second tour entre Erdogan et son rival Kemal Kilicdaroglu.

Mais si Erdogan est réélu, "les investisseurs pourraient commencer à se demander si la CBRT permettra à la lire de s'échanger librement, ce qui entraînerait très probablement une forte dépréciation si les taux d'intérêt réels restent en territoire négatif", a déclaré M. Matys.

La baisse des réserves brutes, qui comprennent l'or et les devises, a atteint 23,6 milliards de dollars cette année, la banque centrale ayant relancé les ventes d'or.

Les réserves d'or ont diminué de quelque 9 milliards de dollars pour atteindre 44,3 milliards de dollars depuis la fin du mois de mars, la banque centrale ayant vendu ses réserves pour répondre à la demande intérieure après que les importations d'or ont été restreintes.