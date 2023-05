Le parti AK du président turc Tayyip Erdogan est arrivé en tête des élections de dimanche dans 10 des 11 provinces touchées par les tremblements de terre de février, les analystes estimant que sa promesse de reconstruire les villes dévastées avait rassuré les électeurs dans ce qui est pour la plupart des bastions de l'AKP.

À l'échelle nationale, l'AKP, d'obédience islamiste, a remporté une nouvelle majorité parlementaire avec ses partenaires de l'alliance, tandis qu'Erdogan, 69 ans, est arrivé largement en tête du scrutin présidentiel avant le second tour qui l'opposera à son principal rival le 28 mai.

Les puissants tremblements de terre du 6 février ont fait plus de 50 000 morts et des millions de sans-abri en Turquie, causant des destructions dans 11 provinces, d'Adana, près de la côte méditerranéenne, à Diyarbakir, dans le sud-est à majorité kurde.

Malgré le nombre considérable de morts et de blessés et les migrations massives qui ont suivi, la participation électorale est restée très élevée dans la région, se situant entre 85 et 89 % dans la plupart des 11 provinces et au-dessus de 80 % dans les autres. La moyenne nationale était de 88,9 %.

De nombreux Turcs qui avaient fui la région sont revenus voter.

Les électeurs kurdes de la région ont fortement soutenu le principal rival d'Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, dans la course à la présidence, mais le président était toujours en tête dans huit des provinces concernées.

Kilicdaroglu, 74 ans, était nettement en tête dans deux provinces et, dans la province la plus touchée de Hatay, ils ont tous deux obtenu 48 % des voix, le chef de l'opposition étant légèrement en tête.

LA COLÈRE

Les critiques et les survivants du tremblement de terre ont exprimé leur colère face à la lenteur de la réaction initiale du gouvernement d'Erdogan et à l'application laxiste des règles de construction - des manquements qui, selon eux, ont coûté des vies.

Mais des dizaines de personnes avec lesquelles Reuters s'est entretenu peu après le séisme ont remercié le gouvernement et les forces de sécurité pour leur aide, tout en se plaignant de leur arrivée tardive. Les entretiens menés depuis lors n'ont guère montré que la question changerait la façon dont les gens votent.

Ibrahim Kadir Demir, qui a perdu sa fille et ses petits-enfants dans le tremblement de terre, s'est dit satisfait des services gouvernementaux, tout en ajoutant : "J'aurais aimé que notre président l'emporte haut la main" : "J'aurais aimé que notre président l'emporte haut la main (au premier tour)".

Une partisane de l'opposition, Aslihan Cengiz, a déclaré qu'elle s'attendait à une plus grande réaction contre l'AKP dans sa province natale de Hatay - la plus touchée par les tremblements de terre - mais elle a ajouté que sa base électorale plus pieuse l'avait probablement aidé.

"(Les électeurs de l'AKP) disent que le tremblement de terre était un acte de Dieu", a déclaré Mme Cengiz, qui a également indiqué que les districts de Hatay qui votent pour l'AKP ont subi moins de destructions que les zones qui ont tendance à soutenir l'opposition.

L'AKP d'Erdogan a donné la priorité à la construction au cours de ses 20 années au pouvoir, ce qui a contribué à stimuler la croissance économique.

Mehmet Ali Kulat, sondeur, a déclaré que l'alliance de l'opposition n'avait pas réussi à convaincre suffisamment d'électeurs et que ceux-ci avaient fini par faire confiance au gouvernement pour améliorer leur situation.

"Les survivants du tremblement de terre ont sérieusement critiqué la réponse du gouvernement dans les sondages et ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour lui. Mais ces personnes cherchaient également une réponse à la question de savoir qui allait reconstruire ma maison, qui allait reconstruire mon lieu de travail". a déclaré M. Kulat.

"Ils voient que c'est Erdogan qui peut le faire. C'est l'un des facteurs les plus importants", a-t-il ajouté.