Les survivants du tremblement de terre en Turquie luttent pour trouver un abri près de trois semaines plus tard

Près de deux millions de personnes laissées sans abri par le séisme sont hébergées dans des tentes, des conteneurs et d'autres installations dans la région et au-delà, selon les autorités turques, mais Alswed, 25 ans, a déclaré que sa famille élargie n'en avait pas encore bénéficié.

"Nos maisons sont fortement endommagées, alors nous nous sommes abrités ici, dans un jardin de notre quartier", a déclaré Alswed, qui a étudié les soins infirmiers à l'université de Siirt, dans le sud-est de la Turquie.

"Le plus gros problème, ce sont les tentes. Cela fait 19 jours et nous n'avons toujours pas reçu une seule tente. Nous avons également demandé à déménager dans un camp de tentes, mais ils ont dit que ceux qui sont à proximité sont pleins", a-t-il déclaré dans un campement de fortune près de la ville d'Antakya.

Alswed faisait partie des 60 Syriens, dont au moins une douzaine de jeunes enfants, hébergés le long de la route menant à la ville de Reyhanli dans 11 abris composés de bâches en plastique, de couvertures, de briques et de morceaux de béton provenant de bâtiments endommagés.

Il s'exprimait après que l'autorité turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD) ait déclaré cette nuit que le nombre de morts en Turquie s'élevait à 44 218, portant le nombre total de morts, Syrie comprise, à 50 000.

L'AFAD a déclaré que plus de 335 000 tentes ont été montées dans la zone du séisme en Turquie et que des installations de maisons conteneurisées étaient en cours d'établissement à 130 endroits. Près de 530 000 personnes ont également été évacuées de la zone du séisme.

M. Alswed a déclaré qu'il avait appelé les numéros de téléphone officiels et parlé à l'AFAD et à d'autres groupes d'aide de leur situation, demandant notamment des tentes, tandis que de plus petites ONG ont apporté des conserves, du papier toilette et quelques jouets pour les enfants.

En dehors d'Antakya, sur la route de la ville de Kirikhan, une femme nommée Ayse est restée dans une serre près de sa maison endommagée après que les autorités lui aient dit qu'il n'y avait pas de tentes disponibles.

"Nous n'avons pas eu de tente, mais il y a d'autres personnes dans des conditions pires que nous et je veux qu'elles en aient d'abord. Au moins, nous avons une serre. J'ai pris mes enfants et je les ai amenés ici", a-t-elle déclaré, ajoutant que son mari avait sorti un canapé de la maison pour que les enfants puissent dormir dessus.

"Nous avons des provisions, mais ils ont dit que pour le moment il n'y a pas de tente. Nous attendons."