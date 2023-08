(Alliance News) - Les vacanciers britanniques affluent vers la Turquie et l'Égypte pour profiter des taux de change favorables, selon On The Beach Group PLC.

On The Beach a déclaré que le nombre de réservations reçues pour des voyages d'été vers ces destinations a plus que doublé par rapport à 2019, avant la pandémie de coronavirus.

Il attribue en partie cette situation à la chute de la valeur de la livre turque et de la livre égyptienne par rapport à la livre sterling au cours de cette période.

Le nombre de lires que l'on peut acheter pour une livre sterling a quadruplé, passant d'environ 8 TRY en 2019 à 34 TRY actuellement.

Les vacanciers qui se rendent en Égypte reçoivent environ deux fois plus de monnaie locale pour une livre sterling qu'avant la crise du virus.

Selon On The Beach, la forte augmentation de la capacité des vols a également entraîné une hausse de la demande de vacances en Turquie.

Selon le voyagiste, il y a 1,2 million de sièges supplémentaires sur les vols du Royaume-Uni vers la Turquie cette année par rapport à 2019.

La capacité de vol annuelle devrait encore augmenter de 1,6 million de sièges d'ici 2025, pour atteindre un total de cinq millions.

L'aéroport d'Heathrow a annoncé vendredi que le mois de juillet avait été son mois le plus chargé en départs vers la Turquie, avec plus de 73 000 personnes s'envolant vers le pays.

La compagnie aérienne Jet2 PLC a récemment révélé que son programme de vols vers la Turquie était trois fois plus important qu'en 2018.

Antalya, connue pour ses eaux bleues et son littoral époustouflant, est le lieu turc le plus populaire parmi les clients de On The Beach, tandis que Hurghada, sur la côte de la mer Rouge, est en tête des réservations pour l'Égypte.

La Turquie est la troisième destination la plus réservée par les clients de On The Beach pour les vacances d'été.

Les îles Canaries occupent la première place, suivies de l'Espagne continentale.

Zoe Harris, Chief Customer Officer de On the Beach, a déclaré : "Les Canaries sont la première destination des vacanciers pour cette saison, suivies de près par l'Espagne.

"L'Espagne a connu une légère baisse des réservations l'année dernière, mais cette année, elle est de retour avec une augmentation notable des réservations par rapport à 2019.

"Les destinations à surveiller sont la Turquie et l'Égypte.

"Elles grimpent les échelons à une vitesse fulgurante.

"Nous nous attendons à ce que ces deux destinations poursuivent leur ascension et disputent la première place aux Canaries l'année prochaine."

source : PA

