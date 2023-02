Plus de deux douzaines de Pakistanais se sont noyés dans le naufrage d'un bateau de migrants en Italie -PM

Au moins 81 personnes ont survécu à l'accident de dimanche, et 20 ont été hospitalisées, dont une personne en soins intensifs, ont indiqué les autorités italiennes.

Le bateau en bois, qui partait de Turquie, aurait également transporté des personnes originaires d'Iran et d'Afghanistan.

"Les rapports faisant état de la noyade de plus de deux douzaines de Pakistanais dans une tragédie en bateau en Italie sont profondément préoccupants et inquiétants", a déclaré Sharif dans une déclaration, ajoutant : "J'ai ordonné au bureau des affaires étrangères de vérifier les faits dès que possible et de mettre la nation en confiance."

La Turquie fait partie de l'un des itinéraires les plus utilisés par les passeurs pour faire entrer clandestinement des migrants en Europe, qui voyagent parfois par la route, marchent pendant des kilomètres et endurent d'être enfermés dans des conteneurs de bateaux pendant des jours.

L'Italie est l'un des principaux points de débarquement des migrants qui tentent d'entrer en Europe par la mer, nombre d'entre eux cherchant à se rendre dans les pays d'Europe du Nord.

Le projet des Nations unies sur les migrants disparus a enregistré plus de 17 000 décès et disparitions en Méditerranée centrale depuis 2014. Plus de 220 sont morts ou ont disparu cette année, selon ses estimations.