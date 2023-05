Tayyip Erdogan a prolongé son règne pour une troisième décennie en battant Kemal Kilicdaroglu lors de l'élection présidentielle turque de dimanche. Voici les détails du déroulement de l'élection :

QUELS SONT LES RÉSULTATS DÉFINITIFS ?

Lors du premier tour des élections du 14 mai, M. Erdogan a obtenu 27,13 millions de voix et son rival, M. Kilicdaroglu, 24,60 millions de voix, selon les résultats officiels de l'Office supérieur des élections de Turquie. Aucun des candidats n'ayant obtenu plus de 50 % des voix, un second tour a été organisé le 28 mai. Le taux de participation au premier tour a été de 87,04 %.

Au second tour, selon les résultats non officiels publiés par l'agence de presse publique Anadolu, Erdogan a obtenu 27,73 millions de voix, soit plus de 52 % du total, tandis que Kilicdaroglu a recueilli 25,43 millions de voix. Selon les données d'Anadolu, le taux de participation au scrutin du 28 mai s'élevait à 84,22 %.

Lors du scrutin parlementaire du 14 mai, le parti AK d'Erdogan, d'obédience islamiste, a remporté 35,61 % des voix, perdant ainsi sept points par rapport à l'élection de 2018. Mais son alliance, qui comprend le parti nationaliste MHP, a conservé une confortable majorité parlementaire.

QUI ÉTAIENT LES CANDIDATS ?

TAYYIP ERDOGAN

Plus de 20 ans après son arrivée au pouvoir avec l'AKP, M. Erdogan a prolongé son mandat de dirigeant le plus ancien de la Turquie moderne. Ses bons résultats lors du premier tour des élections, le 14 mai, lorsqu'il a réussi à mobiliser les électeurs nationalistes, ont déjoué les pronostics qui annonçaient sa chute politique.

Il a transformé la Turquie, remodelant l'État laïque fondé il y a 100 ans pour l'adapter à sa pieuse vision islamique, tout en consolidant le pouvoir entre ses mains, dans ce que ses détracteurs considèrent comme une marche vers l'autocratie.

KEMAL KILICDAROGLU

Kilicdaroglu était le candidat de la principale opposition à six partis et le président du CHP, créé par Mustafa Kemal Ataturk, fondateur de l'État turc moderne. M. Kilicdaroglu a également reçu le soutien des partis pro-kurdes de Turquie qui ne faisaient pas officiellement partie de l'alliance.

Il a proposé aux électeurs un programme inclusif et a promis une réinitialisation démocratique, y compris un retour à un système parlementaire de gouvernement et l'indépendance d'un système judiciaire que les critiques disent qu'Erdogan a utilisé pour réprimer la dissidence.

QUELS ÉTAIENT LES ENJEUX ?

Erdogan est mandaté pour continuer à diriger ce pays de 85 millions d'habitants, membre de l'OTAN, dont l'économie est embourbée dans une crise du coût de la vie provoquée en grande partie, selon les analystes, par ses politiques économiques anticonformistes.

La politique d'Erdogan, qui consiste à maintenir des taux d'intérêt bas malgré la flambée des prix, a fait grimper l'inflation à 85 % l'année dernière et a contribué à l'effondrement de la lire, qui a perdu un dixième de sa valeur par rapport au dollar au cours de la dernière décennie.

La lire a atteint de nouveaux records à la baisse par rapport au dollar lundi, après qu'Erdogan a décroché sa réélection.

M. Kilicdaroglu s'était engagé à revenir à une politique économique plus orthodoxe et à restaurer l'indépendance de la banque centrale.

Les détracteurs d'Erdogan affirment que son gouvernement a muselé la dissidence, érodé les droits civils et les droits de l'homme et placé le pouvoir judiciaire et d'autres institutions publiques sous son emprise, une accusation démentie par les responsables turcs.

En ce qui concerne les affaires étrangères, sous Erdogan, la Turquie a renforcé sa puissance militaire au Moyen-Orient et au-delà, a établi des liens plus étroits avec la Russie et a vu ses relations avec l'Union européenne et les États-Unis se tendre de plus en plus.

La Turquie, ainsi que les Nations unies, ont également négocié un accord entre Moscou et Kiev pour que les exportations de blé ukrainien reprennent à partir des ports de la mer Noire, malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et Erdogan a annoncé le 17 mai la dernière prolongation de deux mois.