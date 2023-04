Berne (awp/ats) - La demande croissante de retraités sur le marché du travail, la publication cette semaine des chiffres du CS et de l'UBS et la liste d'attente pour le don d'organes font les titres des journaux. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

LE MATIN DIMANCHE: Le marché du travail est en train de comprendre qu'il a besoin des retraités. Les seniors vont ainsi devenir une nouvelle force de travail, écrit Le Matin Dimanche. Plusieurs entreprises, comme notamment Coop et Migros, proposent différentes possibilités de continuer à travailler après l'âge de la retraite. Le temps de travail est déterminé individuellement, et cette prolongation est possible au maximum jusqu'à 70 ans. On compte déjà 200'000 Helvètes qui travaillent ainsi après 65 ans.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSBLICK: La formation est l'un des milieux où la discrimination raciale est la plus présente, selon le rapport 2022 des centres de conseil pour le racisme, publié dimanche par la Commission fédérale contre le racisme (CFR) et humanrights.ch. Sur un total de 708 incidents de discrimination raciale recensés par ce réseau l'an dernier, 116 se sont produits dans le secteur de la formation, rapportent le Matin Dimanche et SonntagsBlick. Cela en fait le deuxième milieu le plus concerné, après le lieu de travail (133 cas). Ces chiffres sont en forte augmentation. En 2018, 352 cas étaient annoncés, dont 38 dans la formation.

NZZ AM SONNTAG: La Confédération veut mettre fin au programme de visa pour les victimes du tremblement de terre en provenance de Turquie et de Syrie, rapporte la NZZ am Sonntag. Jusqu'à présent, environ 300 personnes originaires de la région sinistrée ont bénéficié d'une procédure accélérée: 239 Turcs et 59 Syriens, selon les derniers chiffres du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Selon des sources bien informées, le département de la conseillère fédérale Baume-Schneider veut mettre fin au programme des visas rapides à la mi-mai. La diaspora a surtout fait venir en Suisse la génération des grands-parents de la région sinistrée.

SONNTAGSBLICK: En 2022, 88 personnes sont décédées alors qu'elles étaient sur liste d'attente pour un don d'organes. Un triste record, comme l'écrit le journal alémanique SonntagsBlick, avec un tableau qui reste sombre pour cette année: entre janvier et mars, 29 patientes et patients en attente d'un nouvel organe sont déjà décédés. Extrapolé sur douze mois, cela ferait 116 morts. "Un chiffre alarmant", a déclaré Franz Immer, directeur de Swisstransplant, la fondation nationale pour le don et la transplantation d'organes. Actuellement, 53 personnes attendent un nouveau cœur. Le nouvel appareil de perfusion que les trois centres de chirurgie cardiaque de Berne, Zurich et Lausanne exploitent depuis quelques mois donne plus de possibilités aux médecins. Un cœur de donneur continue de battre dans la machine, ce qui prolonge significativement le délai entre le prélèvement et l'implantation.

SONNTAGSZEITUNG/LE MATIN DIMANCHE: L'Ukraine a placé l'oligarque pro-russe Vadim Novinski sur ses propres listes de sanctions. Elle a gelé des avoirs de près de 100 millions de dollars et ouvert une enquête à son encontre, notamment pour "aide à l'Etat agresseur". M. Nowinski nie les accusations. La SonntagsZeitung et Le Matin Dimanche affirment avoir retrouvé l'oligarche disparu d'Ukraine l'an passé à Zurich. Le diacre a célébré de nombreuses messes à Pâques dans l'Eglise orthodoxe russe de la Narzissenstrasse à Zurich. Il a déclaré aux journaux de Tamedia après une messe: "Je retournerai en Ukraine dès que les conditions le permettront". Un représentant de l'église zurichoise de la Résurrection confirme que M. Nowinski "célèbre occasionnellement chez eux" depuis le 29 mars.

SONNTAGSZEITUNG: La semaine prochaine, le Credit Suisse et l'UBS publieront leurs chiffres. Chez CS, on s'attend à un rapport effrayant au vu de tous les fonds retirés par les clients. Chez UBS, on espère obtenir des informations sur la forme que prendra le nouveau mastodonte et sur le nombre d'employés qui devront partir en raison de la fusion. Selon la SonntagsZeitung, il n'y aura pas de licenciements pour le moment. Au contraire, les deux banques devraient même embaucher plus de personnel à court terme.

NZZ AM SONNTAG: Le coronavirus a été un cauchemar pour l'industrie aéronautique. Il y a trois ans, les compagnies aériennes du monde entier ont dû être soutenues à coups de milliards par leur gouvernement pour ne pas faire faillite. Aujourd'hui, la pandémie se révèle être une bénédiction pour elles. "Les voyages long-courriers ont augmenté de 30 à 45 %. Vers Katmandou, le prix du vol a même presque doublé", a déclaré André Lüthi, fondateur et président de Globetrotter, le spécialiste suisse des voyages individuels, à la NZZ am Sonntag. "Les compagnies aériennes profitent du fait que Corona a mis fin à la concurrence ruineuse sur les prix", a constaté Lüthi.

