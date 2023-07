Zurich (awp) - Affecté par deux années particulièrement difficiles et une demande souffreteuse, le fabricant de machines textiles Rieter va se restructurer afin notamment d'améliorer son efficience. Le groupe prévoit de biffer entre 300 et 600 emplois, principalement à son siège de Winterthour et en Allemagne.

Il s'agira de supprimer quelque 300 emplois dans l'ensemble du groupe, précise un communiqué publié jeudi. Rieter n'exclut cependant pas de porter ce nombre à 400-600 suivant l'évolution des "marchés et des volumes". A fin juin, l'effectif total s'élevait à 5555 collaborateurs.

Contactée par l'agence AWP, une porte-parole a précisé que les coupes s'effectueraient principalement à Winterthour et en Allemagne. La phase de consultation du personnel commencera prochainement. Des informations suivront en temps utile, précise le communiqué.

Le paquet de mesures baptisé "Next Level" est qualifié par Rieter de "programme de performance". Il vise à obtenir des économies annuelles de l'ordre de 80 millions de francs suisses, moyennant un coût unique de 45 à 50 millions de francs suisses qui sera comptabilisé au 2e semestre de cette année. La plupart des mesures seront implémentées d'ici la fin de l'année. La fin du programme devrait intervenir début 2024.

L'industriel winterthourois déplore une évolution des marchés difficiles au cours des deux dernières années, marquées par des "disruptions" dans la chaîne d'approvisionnement et une hausse généralisée des coûts. La demande de la clientèle de Rieter reste à un faible niveau.

Rentable au 1er semestre

Au premier semestre, les entrées de commandes ont ainsi sombré de 63% à 325 millions de francs suisses. Le chiffre d'affaires s'est néanmoins étoffé de 22,2% à 758 millions, malgré l'annulation de certaines commandes en raison du tremblement de terre en Turquie.

L'excédent opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a atteint 25,2 millions de francs suisses, à comparer à la perte de 10,2 millions au premier semestre 2022. Le bénéfice net s'est inscrit à 13,3 millions (-25,2 millions précédemment), selon le communiqué.

Malgré ce retour dans les chiffres noirs, la performance de Rieter est globalement inférieure aux attentes des analystes sollicités par AWP. Les entrées de commandes, l'Ebit et le bénéfice net déçoivent les prévisions. Le chiffre d'affaires se situe dans le haut de la fourchette des estimations.

Pour l'année 2023, l'industriel zurichois table sur une marge Ebit entre 5 et 7% (en comptant un effet positif unique de 2%) et des recettes stables à environ 1,5 milliard de francs suisses.

Dans les premiers échanges à la Bourse suisse, l'action Rieter prenait 0,1% à 91,70 francs suisses, dans un indice SPI en recul de 0,20%.

