Se souvenant des tremblements de terre précédents, les personnes âgées d'Adana se serrent les unes contre les autres pour rester au chaud.

Ils ont fui à pied avec presque rien, aidés par des voisins ou des parents plus jeunes. Leurs enfants et petits-enfants adolescents se sont précipités dans leurs maisons désormais instables pour obtenir l'essentiel, principalement quelques couvertures et des paquets de médicaments.

Dans cette ville du sud de la Turquie, les personnes âgées sont maintenant assises dans des bonnets de laine dans un auditorium d'école glacial - où au moins les températures étaient plus chaudes que pour ceux qui campaient autour de feux de joie ou dans leurs voitures à l'extérieur. Beaucoup se sont souvenus de leurs expériences passées de tremblements de terre dans ce pays qui se trouve au sommet d'une ligne de faille dans la croûte terrestre.

La secousse qui a frappé aux premières heures de lundi a tué au moins 6 300 personnes à travers la Turquie et la Syrie.

Kemal, 86 ans, et sa fille de 60 ans se sont accrochés l'un à l'autre alors qu'ils descendaient en titubant les quatre étages de leur immeuble qui tremblait - avec seulement son déambulateur en remorque pour qu'il puisse se rendre à l'école à pied.

"Je n'avais pas peur pour moi, j'étais inquiet pour mes filles", a raconté Kemal, les jambes soulevées sur une deuxième chaise et replié sous une couverture pour rester au chaud.

Il était entouré de ses trois filles et de leurs enfants - plusieurs générations de déplacés.

L'une de ses filles a dit qu'elle s'était hissée dans leur appartement pour aller chercher les médicaments destinés à traiter les maladies de son cœur, de son dos et de son sang. "Je n'arrêtais pas de penser, 'je suis en train de mourir'", a-t-elle dit à Reuters.

Elife, qui a 73 ans, avait plus de 20 ans de moins lorsqu'elle a survécu au tremblement de terre de 1999 à Izmit, en Turquie, qui a fait plus de 17 000 morts. Cette fois-ci n'a pas été plus facile, a-t-elle dit.

"Nous avons tremblé et nous avons pleuré - moi, ma fille et ma petite-fille", a déclaré Elife, blottie sur une pile de couvertures sur la scène en bois de l'auditorium avec sa petite-fille de 15 ans, Naime.

Koca Halil Budak - âgé de 80 ans - a déclaré qu'il avait survécu à un tremblement de terre à l'âge de 8 ans et qu'il était chanceux d'avoir survécu à son deuxième, qui a frappé alors qu'il rendait visite à son fils à Adana.

"J'ai essayé de tenir l'armoire, elle tremblait... Mon fils m'a dit 'papa, n'aie pas peur', alors nous nous sommes habillés et nous sommes sortis", a déclaré Budak, également entouré de sa femme et de leurs enfants.

Un homme de 62 ans vêtu d'un survêtement gris anthracite a fui avec sa femme. Elle avait une écharpe léopard élégamment enroulée autour de sa tête et tripotait une bague scintillante en regardant fixement au loin.

"C'était le premier tremblement de terre de ma vie. Quand il a frappé, j'ai eu du mal à me tenir debout", a-t-il dit.

Les immeubles d'habitation autour d'eux se fissuraient et même s'effondraient alors qu'ils marchaient ensemble vers l'école, qui, selon eux, manquait de personnel malgré les efforts des jeunes volontaires.

"A l'intérieur, ça va. Au moins, c'est chaud."