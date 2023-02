Séismes: Il est "absolument injuste" que l'UE soit accusée de ne pas fournir d'aide-Chargé d'affaires

ADANA, Turquie (Reuters) - Le Chargé d'affaires de l'Union européenne en Syrie, Dan Stoenescu, a estimé dimanche qu'il était injuste que le bloc soit accusé de ne pas fournir une aide suffisante aux Syriens après les violents séismes survenus lundi dans le sud-est de la Turquie et dans le nord de la Syrie.

"Il est absolument injuste d'être accusé de ne pas fournir d'aide, alors que nous l'avons toujours fait pendant plus de dix ans et que nous le faisons encore plus durant cette crise", a-t-il écrit à Reuters.

(Reportage Maya Gebeily; version française Camille Raynaud)