Série d'accidents de la route en Turquie, au moins 32 morts

ISTANBUL, 20 août (Reuters) - Au moins 32 personnes sont décédées samedi dans le sud-est de la Turquie dans des suraccidents de la route, survenus alors que pompiers et équipes de secours intervenaient sur d'autres accrochages, ont rapporté les autorités.

Seize personnes sont mortes dans un accident de bus près de Gaziantep, à l'endroit même où des secouristes et des journalistes s'étaient déplacés pour un précédent accident.

Au nombre des victimes figurent trois pompiers, quatre secouristes et deux opérateurs de drone d'une agence de presse turque percutés par le bus, a déclaré le gouverneur régional Davut Gul.

"Vers 10h45 ce matin, un bus transportant des passagers a eu un accident", a relaté le responsable.

"Alors que des pompiers, des équipes médicales et d'autres parmi vos collègues se trouvaient sur les lieux, un autre accident avec un autre bus est survenu à 200 mètres. Le second bus a glissé sur le côté et percuté les équipes et les blessés", a-t-il précisé aux journalistes.

Vingt personnes ont été blessées.

A environ 250 kilomètres plus à l'est, à Mardin, dans le district de Derik, le conducteur d'un poids lourd a perdu le contrôle de son véhicule, semble-t-il à la suite d'une rupture de freins, et percuté des personnes qui intervenaient sur un autre accident, selon des images vidéo diffusées par les médias turcs.

Le bilan est de 16 morts et 29 blessés, dont huit dans un état grave, a déclaré le ministre de la Santé Fahrettin Koca. (Rédigé par Dominic Evans, version française Sophie Louet)