(Alliance News) - Stelrad Group PLC a déclaré lundi que son bénéfice avait doublé au cours du premier semestre 2023, parallèlement à une augmentation du chiffre d'affaires, tout en maintenant ses perspectives pour l'ensemble de l'année et en déclarant un dividende inchangé pour les actionnaires.

Au cours des six mois qui se sont terminés le 30 juin, le fabricant et distributeur de radiateurs à panneaux d'acier basé à Newcastle a déclaré que le bénéfice avant impôts avait plus que doublé pour atteindre 10,3 millions de livres sterling, contre 4,7 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,6 %, passant de 150,1 millions de livres sterling à 157 millions de livres sterling, ce qui constitue un record.

Sur une base comptable antérieure à l'IAS 29, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,2 %, passant de 147,8 millions de livres sterling à 157 millions de livres sterling.

En raison d'une inflation en Turquie supérieure à 100 % sur une période de trois ans, Stelrad a dû adopter la norme IAS 29 pour sa filiale turque au cours du premier semestre.

Au début de l'année 2023, la monnaie fonctionnelle de l'entreprise turque est passée de la lire turque à l'euro, ce qui signifie que la norme IAS 29 ne sera plus appliquée après cette date.

Au Royaume-Uni et en Irlande, le chiffre d'affaires avant IAS 29 a baissé de 0,7 % ou de 1,0 % sur une base organique, en hausse de 20 % ou en baisse de 22 % sur une base organique en Europe, et en baisse de 24 % ou de 30 % sur une base organique en Turquie et à l'international.

Stelrad a déclaré un dividende intérimaire de 2,92 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente et qui, selon elle, reflète la confiance du conseil d'administration dans les perspectives et le bilan du groupe.

En ce qui concerne l'avenir, les perspectives de Stelrad pour l'ensemble de l'année restent inchangées et la société est confiante dans ses plans de croissance à long terme.

Elle prévoit de lancer une nouvelle gamme électrique au Royaume-Uni au second semestre 2023.

"Malgré des conditions macroéconomiques difficiles dans un certain nombre de pays, les positions de leader de Stelrad signifient que le groupe reste bien placé pour surperformer le marché et réaliser ses attentes pour l'année complète", a déclaré le directeur général Trevor Harvey. Il a ajouté que cela faisait suite à une première année "charnière" en tant que société anonyme en 2022.

"Nous restons concentrés sur nos objectifs clés, à savoir l'augmentation de notre part de marché, l'amélioration de notre gamme de produits, l'optimisation des voies d'accès au marché et un positionnement efficace en vue de la décarbonisation... La résilience de notre modèle d'entreprise, ainsi que notre expérience des précédents ralentissements du marché, signifient que le groupe est bien positionné pour capitaliser lorsque les marchés se redresseront.

M. Harvey poursuit : "Indépendamment des vents contraires à court terme auxquels est confronté le secteur dans son ensemble, le besoin croissant de systèmes de chauffage décarbonés et économes en énergie reste inchangé et renforce notre confiance dans notre capacité à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires".

Les actions de Stelrad ont augmenté de 6,2 % à 120,00 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.