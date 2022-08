Syrie-Affrontements entre troupes turques et combattants kurdes à Kobané

BEYROUTH, 16 août (Reuters) - La ville de Kobané, dans le nord de la Syrie, près de la frontière turque, a été le théâtre mardi d'un regain de tensions entre les troupes turques et les combattants kurdes soutenus par la coalition menée par les Etats-Unis, de lourds bombardements ayant entraîné la mort d'au moins un civil.

Des tirs d'artillerie ont commencé à cibler la ville et ses environs pendant la nuit, avant de s'intensifier au fur et à mesure de l'avancement de la journée, selon des habitants ainsi que l'administration locale semi-autonome qui dirige la ville.

Au moins un enfant a été tué dans les bombardements, ont fait savoir les autorités locales dans un communiqué, en faisant état d'autres personnes blessées.

La région de Kobané, ainsi que d'autres territoires semi-autonomes du nord et l'est de la Syrie, sont contrôlés par les Forces démocratiques syriennes (FDS), l'alliance arabo-kurde soutenue par la coalition occidentale qui a contribué à arrêter la progression de l'Etat islamique en 2015 après plusieurs mois de combats acharnés à Kobané.

Cette situation est vue d'un mauvais oeil à Ankara du fait de la forte représentation dans les FDS de la milice kurde YPG (Unités de protection du peuple), que la Turquie considère comme un groupe terroriste lié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le président turc Recep Tayyip Erdogan considère que les différents territoires semi-autonomes kurdes dans le nord et l'est de la Syrie constituent un risque sécuritaire national et menace depuis quelques mois de lancer une nouvelle offensive militaire dans le nord de la Syrie pour étendre de 30 kilomètres les "zones de sécurité" le long de la frontière turque.

Une telle extension engloberait la région de Kobané, jusqu'ici relativement épargnée par les bombardements et attaques de drones qui se sont multipliés ces dernières semaines dans plusieurs villes syriennes proches de la frontière turque, et que les FDS ont imputés à la Turquie.

