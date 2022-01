Turquie: Erdogan menace la presse de représailles

ANKARA (Reuters) - La presse turque fera l'objet de "représailles", si elle publie des informations préjudiciables aux valeurs cardinales de la nation, a menacé samedi le président Recep Tayyip Erdogan.

Dans une note publiée au Journal officiel, il indique des mesures sont nécessaires pour préserver la "culture nationale" turque et pour éviter que le "développement des enfants soit affecté par leur exposition à des contenus nuisibles".

S'il ne précise pas quels sont les contenus concernés, le chef de l'Etat turc prévient que les activités "ostensibles ou dissimulées qui visent à saper les valeurs morales et nationales et à perturber les structures familiales et sociales" pourront faire l'objet de procédures judiciaires.

Au pouvoir depuis près de 20 ans, Recep Tayyip Erdogan s'en est souvent pris à la presse parfois accusé d'aller à l'encontre des valeurs conservatrices qu'il défend et qui sont au coeur du programme politique du Parti de la justice et du développement l'AKP, sa formation politique.

Visée par plusieurs campagnes de dénigrement et de répression, la presse turque est désormais détenue à 90% par l'Etat ou par des proches du régime.

(Tuvan Gumrukcu; version française Nicolas Delame)