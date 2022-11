ISTANBUL, 13 novembre (Reuters) - Une explosion a retenti dimanche dans une rue piétonne très fréquentée du quartier de Taksim, dans le centre d'Istanbul, faisant de nombreux blessés, selon les médias turcs et des vidéos.

La chaîne de télévision publique TRT et d'autres médias ont diffusé des vidéos montrant des ambulances et des policiers se dirigeant vers la scène de l'explosion dans la rue Istiklal. (Reportage Azra Ceylan et Jonathan Spicer ; Version française Kate Entringer)