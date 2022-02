Une délégation turque en Israël pour préparer la visite d'Isaac Herzog

ANKARA/JÉRUSALEM, 15 février (Reuters) - De hauts responsables turcs se rendront en Israël les 16 et 17 février en amont de la visite officielle du président Isaac Herzog à Ankara, a déclaré mardi le ministère turc des Affaires étrangères, alors que les deux rivaux régionaux s'efforcent de renouer des liens après des années de tensions.

Le principal conseiller du président turc Recep Tayyip Erdogan en matière de politique étrangère, Ibrahim Kalin, et le vice-ministre des Affaires étrangères, Sedat Onal, conduiront la délégation, a précisé le ministère, ajoutant que les émissaires rencontreraient également les autorités palestiniennes.

La présidence et le ministère des Affaires étrangères israéliens ont confirmé que la délégation venait pour coordonner la visite d'Isaac Herzog en Turquie, prévue les 9 et 10 mars.

Ankara, qui est favorable à une solution à deux États dans le cadre du conflit israélo-palestinien, a condamné l'occupation de la Cisjordanie et la politique israélienne à l'égard des Palestiniens. Pour sa part, Israël a demandé à la Turquie de retirer son soutien au Hamas, le groupe palestinien au pouvoir à Gaza.

Les deux pays s'opposent également en Méditerranée orientale, autour des ressources énergétiques de la région. Erdogan a déclaré que la coopération énergétique pourrait être discutée pendant la visite d'Herzog.

Israël et la Turquie ont expulsé leurs ambassadeurs respectifs en 2018 et les relations entre les deux pays sont restées tendues, mais Ankara s'est depuis efforcée de renouer des liens avec plusieurs États de la région, dont l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirat arabes unis, dans le cadre d'une opération séduction lancée en 2020. (Reportage Tuvan Gumrukcu à Ankara et Maayan Lubell à Jerusalem, version française Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)