Washington annonce la mort en Syrie du chef de l'Etat islamique

AMMAN/WASHINGTON (Reuters) - Le chef de l'Organisation de l'Etat islamique, Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi, a été tué jeudi lors d'une opération des forces spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé le président Joe Biden.

Le chef de l'EI a été "éliminé du champ de bataille", a déclaré le président américain dans un communiqué. "Tous les Américains sont revenus sains et saufs de l'opération", a-t-il ajouté.

Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi avait succédé à Abou Bakr al Baghdadi, tué en octobre 2019 lors d'un raid de l'armée américaine dans la même région, à la tête de l'organisation djihadiste.

Selon un haut responsable américain, le "calife" de l'Etat islamique a déclenché une bombe qui l'a tué ainsi que plusieurs membres de sa famille, dont des femmes et des enfants.

L'annonce du décès d'Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi intervient après celle, au cours de la nuit par le Pentagone, du succès d'une opération antiterroriste menée par les forces spéciales américaines.

Des secouristes syriens ont déclaré qu'au moins 13 personnes dont six enfants et quatre femmes avaient été tuées dans des fusillades et explosions qui ont éclaté après le début de l'opération visant une maison de la ville d'Atmeh, à la frontière de la Turquie.

"Les forces des opérations spéciales des Etats-Unis sous le contrôle du commandement central américain ont effectué une mission antiterroriste ce soir dans le nord-ouest de la Syrie. La mission a été remplie avec succès", a déclaré John Kirby, porte-parole du Pentagone, dans un communiqué.

"Il n'y a eu aucune victime côté américain. De nouvelles informations seront communiquées lorsqu'elles seront disponibles."

Joe Biden a prévu de s'exprimer à 14h30 GMT.

PLUSIEURS HÉLICOPTÈRES IMPLIQUÉS

D'après des habitants d'Atmeh, l'opération s'est déroulée aux alentours de minuit dans une zone densément peuplée où des dizaines de milliers de Syriens déplacés par le conflit dans leur pays s'entassent dans des camps de fortune ou des habitations bondées.

Selon ces témoignages et des sources parmi les rebelles, l'opération a débuté par l'arrivée de plusieurs hélicoptères qui ont atterri près d'Atmeh dans la province d'Idlib, dernière grande enclave tenue par les rebelles ayant pris les armes après le soulèvement d'une partie de la population syrienne contre le président Bachar al Assad en 2011.

Des explosions ont ensuite été entendues près du domicile d'un djihadiste étranger, ont-ils ajouté.

Ce djihadiste, qui semblait être la cible du raid, se trouvait alors avec sa famille, a dit un responsable rebelle ayant requis l'anonymat.

Après le départ des hélicoptères à l'issue de l'opération, des avions de reconnaissance non identifiés ont continué à survoler la zone, ont dit des témoins.

La province d'Idlib et une bande de territoire adjacente sont tenues pour l'essentiel par le Hayat Tahrir al Cham, anciennement appelé Front al Nosra, affilié à Al-Qaïda jusqu'en 2016.

Plusieurs djihadistes étrangers de haut rang ont provoqué une scission au sein de ce groupe et créé un nouveau mouvement baptisé Houras al Din (les Gardiens de la religion), qui a été la cible ces dernières années de frappes aériennes de la coalition sous commandement américain.

(Reportage Suleiman Al-Khalidi et Steve Holland, avec Humeyra Pamuk et Heather Timmons; rédigé par Michael Perry, version française Camille Raynaud, Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)

par Suleiman Al-Khalidi et Steve Holland