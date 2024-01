Acuity RM Group PLC - société londonienne de services de gestion des risques via la plateforme logicielle Stream - déclare un chiffre d'affaires d'environ 1,4 million de livres sterling pour les 9 mois se terminant le 31 décembre, contre 1,8 million de livres sterling pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2023, l'année financière ayant été remplacée par l'année calendaire. La société, anciennement appelée Drumz, a racheté Acuity Risk Management Ltd dans le cadre d'une prise de contrôle inversée en avril dernier. Le total des recettes contractuelles à terme à la fin du mois de décembre s'élève à 2,9 millions de livres sterling, contre 2,2 millions de livres sterling à la fin du mois de février de l'année dernière. L'entreprise signale également un nouveau contrat de deux ans pour Stream, d'une valeur de 105 000 GBP, avec une "société de voyage basée en Turquie" qu'elle ne nomme pas.

"Les neuf mois d'activité entre le 1er avril 2023 et le 31 décembre 2023 montrent de réels progrès et tout porte à croire que le rythme d'expansion s'accélère", déclare Angus Forrest, président du conseil d'administration. "Il y a beaucoup à faire, mais les opportunités sont nombreuses, et je m'attends à de nouveaux progrès significatifs en 2024."

Cours actuel de l'action : 4,57 pence pour une capitalisation boursière de 5,6 millions de livres sterling.

