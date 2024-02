Le président turc Tayyip Erdogan a nommé le gouverneur adjoint de la banque centrale, Fatih Karahan, au poste de gouverneur de la banque centrale de Turquie, a annoncé le journal officiel tôt samedi.

La nomination de M. Karahan est intervenue quelques heures après que le gouverneur de la banque centrale, Hafize Gaye Erkan, a annoncé sa démission vendredi soir sur X, invoquant notamment la nécessité de protéger sa famille dans un contexte d'"assassinat de réputation".

Fatih Karahan, 42 ans, est titulaire d'un doctorat en économie de l'université de Pennsylvanie et a travaillé comme économiste à la Banque fédérale de réserve de New York pendant près de dix ans, selon sa biographie sur le site web de la banque centrale.

M. Karahan a également enseigné en tant que professeur adjoint à l'université de Columbia et à l'université de New York et a travaillé pour Amazon en tant qu'économiste principal en 2022.

Erdogan avait nommé Karahan comme l'un des trois nouveaux gouverneurs adjoints de la banque centrale en juillet de l'année dernière.