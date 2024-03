Les Turcs votent dimanche lors d'élections municipales nationales axées sur la tentative du président Tayyip Erdogan de reprendre le contrôle d'Istanbul à son principal rival, Ekrem Imamoglu, qui vise à réaffirmer l'opposition en tant que force politique après des défaites électorales amères l'année dernière.

Le maire d'Istanbul, M. Imamoglu, a infligé à M. Erdogan et à son parti AK le plus gros revers électoral de ses deux décennies au pouvoir en remportant le scrutin de 2019. Le président a riposté en 2023 en se faisant réélire et en obtenant une majorité parlementaire avec ses alliés nationalistes.

Les élections de dimanche pourraient maintenant renforcer le contrôle d'Erdogan sur la Turquie, membre de l'OTAN, ou marquer un changement dans le paysage politique divisé de cette grande économie émergente. Une victoire d'Imamoglu alimenterait les espoirs de le voir devenir un futur leader national.

Les bureaux de vote ouvrent à 7 heures (4 heures GMT) dans l'est de la Turquie, les autres bureaux commençant à 8 heures et se terminant à 17 heures. Les premiers résultats sont attendus pour 22 heures (1900 GMT).

Les sondages suggèrent une course serrée à Istanbul, une ville de 16 millions d'habitants qui est le moteur de l'économie turque, où Imamoglu est confronté au candidat de l'AKP Murat Kurum, un ancien ministre.

Les résultats seront probablement influencés en partie par les difficultés économiques dues à une inflation galopante de près de 70 %, et par les électeurs kurdes et islamistes qui évalueront les résultats du gouvernement et leurs espoirs de changement politique.

Si le principal enjeu pour Erdogan est Istanbul, il cherche également à reconquérir la capitale Ankara. Ces deux villes ont été remportées par l'opposition en 2019, après avoir été gouvernées par ses prédécesseurs AKP et islamistes au cours des 25 années précédentes.

Les perspectives d'Erdogan ont été favorisées par l'effondrement de l'alliance de l'opposition qu'il a vaincue l'année dernière, bien qu'Imamoglu fasse encore appel à des électeurs au-delà de son principal parti d'opposition, le Parti républicain du peuple.

Les électeurs du principal parti pro-kurde ont joué un rôle crucial dans le succès d'Imamoglu en 2019. Leur parti, le DEM, présente cette fois son propre candidat à Istanbul, mais de nombreux Kurdes devraient mettre de côté leur loyauté envers leur parti et voter à nouveau pour lui.

Dans le sud-est principalement kurde, le DEM cherche à réaffirmer sa force après que l'État a destitué les maires des partis pro-kurdes lors des élections précédentes en raison de liens présumés avec des militants.

L'un des facteurs qui jouent contre Erdogan est la hausse du soutien au parti islamiste New Welfare Party, en raison de sa position intransigeante à l'égard d'Israël dans le conflit de Gaza et du mécontentement suscité par la gestion de l'économie par l'AKP, un parti d'obédience islamiste.