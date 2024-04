Le président Tayyip Erdogan a promis lundi de corriger les erreurs qui ont conduit à la défaite de son parti aux élections locales en Turquie, où l'opposition a capitalisé sur les difficultés économiques et s'est aliéné les électeurs islamistes, jetant l'incertitude sur ses projets de réforme.

Le scrutin de dimanche a marqué la pire défaite de M. Erdogan et de son parti, l'AKP, en plus de 20 ans de pouvoir, revitalisant le parti d'opposition et renforçant la position du maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, en tant que principal rival du président.

Redessinant une carte politique longtemps dominée par l'AKP, le Parti républicain du peuple (CHP) a remporté le vote populaire pour la première fois depuis des décennies et a balayé la plupart des grandes villes, pénétrant loin dans le centre conservateur de la Turquie.

Selon les analystes, les électeurs ont perdu patience face à la crise du coût de la vie provoquée par une inflation de près de 70 % et au style politique clivant d'Erdogan.

Le résultat a compromis ses espoirs d'adopter une nouvelle constitution, ce qui pourrait potentiellement prolonger son règne au-delà de 2028, date de la fin de son mandat, ont-ils déclaré. Bien que l'AKP et ses alliés disposent d'une majorité au parlement, M. Erdogan aurait besoin d'un soutien plus large ou d'un référendum réussi pour une nouvelle constitution.

M. Erdogan a prononcé un discours sombre et introspectif aux premières heures de lundi. "Ce n'est pas une fin pour nous, mais plutôt un tournant", a-t-il déclaré, reconnaissant une "perte d'altitude" pour l'AKP.

"Si nous avons commis une erreur, nous la réparerons", a-t-il déclaré à la foule rassemblée au siège de l'AKP à Ankara, sans indiquer les changements qu'il pourrait apporter au sein de son parti ou en matière de politique.

En réaction, les actions turques ont augmenté et la lire - qui a perdu plus de 80 % de sa valeur en cinq ans - a atteint un nouveau record de faiblesse par rapport au dollar, en ce jour férié pour de nombreux marchés financiers mondiaux.

L'INFLATION MORD

Erdogan a opéré un brusque revirement de sa politique économique après son triomphe aux élections nationales de l'année dernière, ce qui s'est traduit par des hausses agressives des taux d'intérêt afin de maîtriser les prévisions d'inflation qui avaient grimpé en flèche sous l'effet de la politique non orthodoxe qu'il menait depuis des années.

M. Erdogan a demandé de la patience face au ralentissement de la croissance économique et aux coûts d'emprunt élevés, promettant un répit plus tard dans l'année, et le ministre des finances, Mehmet Simsek, a déclaré lundi que le programme de resserrement de la ceinture se poursuivrait.

Mais les candidats de l'AKP ont été battus dans les villes d'Istanbul et d'Ankara et même dans des bastions profondément pro-Erdogan comme les provinces de Bursa, Afyonkarahisar et Adiyaman.

"Je pense qu'il s'agit principalement de l'économie et en particulier de l'histoire de l'inflation. Je pense que les électeurs ont décidé de punir Erdogan pour ces raisons", a déclaré Wolfango Piccoli, coprésident de la société de conseil en risques politiques Teneo.

Selon lui, l'AKP a perdu le contrôle des régions industrielles où de nombreux travailleurs perçoivent un salaire minimum, qui a suivi l'inflation malgré de fortes hausses.

L'AKP dans son ensemble "a souffert d'un excès de confiance", a déclaré M. Piccoli, soulignant le succès du parti islamiste New Welfare, qui est devenu le troisième parti le plus important, à la grande surprise, avec un soutien de 6,2 %.

Ce parti a bénéficié d'une position encore plus dure que celle d'Erdogan à l'égard d'Israël dans le conflit de Gaza, ce qui a contribué à éloigner les électeurs pieux de l'AKP, un parti à base islamiste, ont déclaré les analystes.

LE CHP EN A ASSEZ DE SE BATTRE ET DE SE DISPUTER

Le CHP - le parti du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Ataturk - a obtenu près de 38 % des voix au niveau national, soit plus de deux points d'avance sur l'AKP, pulvérisant ainsi le plafond de 25 % qu'il avait atteint depuis le début du siècle.

Le journal d'opposition Cumhuriyet a qualifié cette victoire d'"historique", qui a servi de leçon à Erdogan.

Imamoglu, du CHP, a obtenu 51 % des voix à Istanbul, la plus grande ville de Turquie, soit 11 points de pourcentage d'avance sur son adversaire de l'AKP, alors que les sondages annonçaient une course serrée.

Il a gagné malgré l'effondrement de l'alliance de l'opposition après les défaites électorales de l'année dernière, en s'adressant aux Kurdes et à d'autres personnes qui ne font généralement pas partie de la base laïque du CHP.

"La période du régime unipersonnel a pris fin aujourd'hui", a déclaré M. Imamoglu, 53 ans, à des milliers de partisans en liesse dimanche soir.

L'ancien homme d'affaires, qui est entré en politique en 2008, avait battu le candidat d'Erdogan aux élections locales il y a cinq ans, mettant fin à 25 ans de règne de l'AKP et de ses prédécesseurs islamistes dans la ville. Il est aujourd'hui considéré comme un candidat à la présidence.

"Nous n'avons pas voté pour (l'AKP) en raison des conditions économiques et des promesses qui n'ont pas été tenues", a déclaré le comptable Onur Hizmetci, 42 ans, ajoutant qu'il avait voté pour l'AKP au cours des 15 dernières années.

"Tous les partis doivent s'éloigner de la polarisation et faire quelque chose pour notre pays dans l'unité", a-t-il déclaré sur une place publique de la rive asiatique d'Istanbul. "Les gens en ont assez de se battre et de se disputer.