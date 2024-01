(Alliance News) - Genel Energy PLC a déclaré mercredi que ses effectifs avaient été réduits de deux tiers au cours de l'année écoulée, alors qu'elle se concentrait sur le développement d'un nouveau revenu par le biais des ventes intérieures, près d'un an après la suspension des exportations via l'oléoduc Irak-Turquie.

La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz, qui se concentrait auparavant sur les exportations vers la région du Kurdistan, a déclaré qu'elle prévoyait une production nette de 12 410 barils de pétrole par jour pour 2023, soit une baisse de 59 % par rapport aux 30 150 bopd de 2022.

Cette baisse est due à la fermeture de l'oléoduc Irak-Turquie en mars 2023. La Turquie a fermé l'oléoduc après que la Chambre de commerce internationale, basée à Paris, a ordonné à Ankara de payer environ 1,5 milliard USD de dommages et intérêts à Bagdad pour avoir transporté du pétrole de la région du Kurdistan sans l'approbation de l'Irak.

Paul Weir, directeur général de Genel, a déclaré : "Il existe un réel potentiel en 2024 pour une amélioration significative de la génération de trésorerie et la livraison de la valeur actionnariale grâce à de multiples catalyseurs - la reprise des exportations et des paiements réguliers, la clarté sur le calendrier de recouvrement de 107 millions USD de créances, la réalisation de notre stratégie d'ajout de nouveaux actifs pour diversifier notre portefeuille de production, ainsi qu'un résultat d'arbitrage réussi et un recouvrement ultérieur."

Genel publiera ses résultats pour 2023 le 26 mars.

Les actions de Genel sont restées stables à 71,20 pence chacune mercredi matin à Londres.

