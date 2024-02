La banque turque Halkbank a suscité le scepticisme d'une cour d'appel américaine mercredi, alors que le prêteur public a renouvelé ses efforts pour échapper aux accusations pénales américaines selon lesquelles il aurait aidé l'Iran à se soustraire aux sanctions américaines.

Lors de sa plaidoirie devant la deuxième cour d'appel du circuit américain à Manhattan, un avocat de la Halkbank a déclaré que la banque avait droit à l'immunité en vertu de principes de common law remontant à plus de deux siècles, ce qui justifiait le rejet de l'acte d'accusation américain.

Mais un avocat du ministère de la justice a déclaré au panel de trois juges qu'il appartenait à la Maison Blanche de décider si le fait d'engager des poursuites était compatible avec la politique étrangère des États-Unis.

Le juge Joseph Bianco a semblé être d'accord, déclarant à l'avocat de la Halkbank, John Williams, que les tribunaux s'en remettaient normalement au pouvoir exécutif en matière de relations étrangères.

Il est embarrassant de constater que lorsque quelque chose affecte ouvertement les États-Unis et nuit à notre sécurité nationale, les tribunaux interviennent et disent à l'exécutif : "Désolé, vous ne pouvez pas agir dans ce domaine"", a déclaré M. Bianco.

Les procureurs américains ont inculpé Halkbank en 2019 pour son utilisation présumée d'intermédiaires financiers et de sociétés écrans en Iran, en Turquie et aux Émirats arabes unis afin d'échapper aux sanctions.

Les procureurs ont déclaré que Halkbank avait aidé l'Iran à transférer secrètement 20 milliards de dollars de fonds restreints, converti les revenus pétroliers en or puis en espèces au profit d'intérêts iraniens, et documenté de fausses expéditions de nourriture pour justifier les transferts de revenus pétroliers.

Halkbank a plaidé non coupable de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de complot. Cette affaire a également compliqué les relations entre les États-Unis et la Turquie, le président turc Tayyip Erdogan qualifiant les accusations américaines de "mesures illégales et déplorables".

UN NOUVEAU TERRAIN

En 2021, la deuxième instance a déclaré que Halkbank pouvait être poursuivie en vertu de la loi fédérale sur l'immunité des États souverains étrangers (Foreign Sovereign Immunities Act) parce que son comportement présumé impliquait une activité commerciale que la loi de 1976 ne couvrait pas.

En avril dernier, la Cour suprême des États-Unis lui a donné raison en déclarant que la volonté du Congrès de protéger les pays étrangers et leurs institutions de la responsabilité civile ne s'appliquait pas aux affaires pénales.

Toutefois, dans une décision prise à 7 voix contre 2, les juges ont déclaré que le deuxième circuit devrait examiner plus en détail si l'immunité de common law protégeait séparément la Halkbank.

M. Williams, l'avocat de Halkbank, a déclaré que "de nombreuses décisions prises dans le monde entier" soutenaient l'immunité, mais M. Bianco a suggéré que seule une affaire française de 2004 pourrait être clairement en rapport avec le sujet.

"N'est-ce pas le seul cas, le cas français, dans l'histoire du monde ? a-t-il déclaré. "Il s'agit d'un nouveau terrain.

Michael Lockard, l'avocat du ministère de la justice, a déclaré que l'implication de Halkbank dans un "système global intégré" visant à échapper aux sanctions ne devrait pas être excusée.

"Pour une banque commerciale étrangère, détenue majoritairement par l'État turc, blanchir des milliards et des milliards de dollars (au profit de l'Iran), tromper les banques, mentir aux fonctionnaires du Trésor américain, ce comportement est sans précédent", a-t-il déclaré.

La cour d'appel n'a pas précisé quand elle rendrait sa décision.

L'affaire est U.S. v. Halkbank, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, No. 20-03499. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Bill Berkrot)