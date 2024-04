Le taux d'inflation annuel de la Turquie a grimpé à 68,5% en mars, selon des données publiées mercredi, soulignant l'une des principales raisons des pertes massives subies par le parti du président Tayyip Erdogan lors des élections locales à l'échelle nationale le week-end dernier.

L'inflation mensuelle était de 3,16 %, a déclaré l'Institut turc des statistiques, en baisse par rapport aux 4,53 % et 6,7 % des deux mois précédents, les retombées des hausses de salaires et d'autres augmentations de prix administrées au début de l'année s'étant estompées.

Les données sur les prix à la consommation étaient légèrement inférieures aux attentes, l'inflation annuelle étant susceptible d'augmenter jusqu'au milieu de l'année. Selon un sondage Reuters, le taux annuel devrait être de 69,1 % en mars et le taux mensuel de 3,5 %.

L'inflation annuelle, qui dépasse largement l'objectif de 5 % depuis des années en Turquie, en grande partie en raison des politiques monétaires peu orthodoxes menées par Erdogan dans le passé, devrait tomber à environ 44 % d'ici la fin de l'année, ce qui est supérieur aux prévisions de la banque centrale, qui tablait sur un taux de 36 %.

Le parti AK d'Erdogan a été évincé des sièges de maires dans plusieurs provinces et battu par la principale opposition dans les grandes villes d'Istanbul et d'Ankara dimanche, sa pire défaite électorale depuis la création de l'AKP il y a plus de vingt ans.

Les électeurs ont sanctionné M. Erdogan et son parti en grande partie à cause de la crise du coût de la vie, ont déclaré des responsables de l'AKP et des analystes.

"Nous savions que cette élection serait plus difficile que les autres parce que nous appliquons une politique fiscale très stricte qui peut avoir un goût amer aujourd'hui, mais nous savons qu'elle sera utile à l'avenir", a déclaré Harun Armagan, membre du comité central de décision de l'AKP et vice-président des relations étrangères.

VIRAGE DE POLITIQUE

La banque centrale a lancé un cycle de resserrement monétaire agressif en juin, inversant la politique de taux bas qu'Erdogan avait supervisée pendant des années.

Le mois dernier, la banque a surpris les analystes en allant plus loin, augmentant les taux d'intérêt de 500 points de base supplémentaires pour les porter à 50 %, en raison de ce qu'elle a appelé une détérioration des perspectives d'inflation.

Lors d'une réunion de l'AKP mardi, M. Erdogan a reconnu que l'inflation élevée avait un impact important sur le comportement des électeurs, selon des sources de l'AKP.

"Les retraités, en particulier, ont souffert d'une perte de bien-être, et les efforts pour atténuer ces difficultés n'ont pas été suffisants", aurait déclaré M. Erdogan.

Les données sur l'inflation des prix à la consommation (IPC) de mars ont montré les plus fortes augmentations mensuelles dans l'éducation, en hausse de 13,1 %, et dans les communications, à 5,65 %. L'alimentation et les boissons non alcoolisées, le logement, les restaurants et les prix de la culture ont également contribué à l'inflation.

Peu après la publication des données, le ministre des finances, Mehmet Simsek, a déclaré que les récents resserrements monétaires et fiscaux contribueraient à ancrer les attentes en matière d'inflation et à soutenir la désinflation.

"Nous ferons tout ce qui est nécessaire jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif de stabilité des prix, notre principale priorité", a-t-il déclaré sur la plateforme de médias sociaux X.

En février, l'inflation annuelle des prix à la consommation (IPC) était de 67,07 %.

L'indice des prix à la production nationale a augmenté de 3,29 % en glissement mensuel en mars, pour une hausse annuelle de 51,47 %, selon les données.