Le premier producteur européen d'électricité à base de charbon a assaini sa production d'électricité au cours du premier semestre 2024, augmentant la production d'électricité propre de plus de 25 % par rapport au premier semestre 2024 et réduisant la production à base de combustibles fossiles de 9 %.

L'énergie propre a également enregistré sa part la plus élevée dans le mix de production de la Turquie au cours de la période de janvier à juin, fournissant 53 % de toute l'électricité contre 44 % pour les mêmes mois en 2023, selon les données du groupe de réflexion sur l'énergie Ember.

La production globale d'électricité de la Turquie a également augmenté, de près de 7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre son niveau le plus élevé depuis au moins six ans, ce qui garantit que l'approvisionnement total en électricité pour les ménages et les entreprises a augmenté malgré les réductions de l'utilisation des combustibles fossiles.

Cette expansion de la production totale contraste avec les tendances de la production dans l'ensemble de l'Europe, où la production totale d'électricité reste inférieure aux pics antérieurs dans plusieurs pays en raison de la demande modérée de l'industrie et d'une plus grande efficacité énergétique au niveau régional.

SOUS PRESSION

L'augmentation de la production globale d'électricité en Turquie devrait commencer à exercer une pression sur les prix de l'électricité en Turquie, qui restent nettement supérieurs aux niveaux moyens à long terme depuis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a ébranlé les marchés régionaux de l'électricité.

Les producteurs d'électricité turcs ont été contraints d'augmenter leur production totale et de réduire les prix de l'électricité pour soutenir l'activité économique.

Le secteur manufacturier turc a dû faire face à de faibles commandes en raison de la faiblesse de la demande régionale pour les biens produits par la Turquie et à des coûts de fabrication élevés en raison des prix élevés de l'énergie dans le pays.

Pour stimuler la production, les compagnies d'électricité se sont appuyées sur le charbon pour fournir la majorité de l'électricité du pays. Jusqu'à présent, en 2024, elles ont produit plus d'électricité à partir du charbon que l'Allemagne et la Pologne, les deux plus grands producteurs européens d'électricité à partir du charbon.

Toutefois, au cours du premier semestre 2024, les compagnies d'électricité turques ont réussi à réduire la part du charbon dans le mix de production national pour faire place à une production d'électricité plus propre.

HYDRO HELP

Les barrages hydroélectriques ont été la principale source d'énergie propre de la Turquie cette année, la production ayant augmenté de 37 % par rapport à la même période en 2023 pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 2020.

L'augmentation de la capacité des barrages hydroélectriques et les fortes pluies de ce printemps ont alimenté la croissance de la production hydroélectrique cette année.

La production des parcs éoliens et solaires a également enregistré une croissance à deux chiffres au cours du premier semestre 2024.

La production éolienne a atteint un niveau record de 17,58 TWh entre janvier et juin, tandis que la production solaire a atteint un niveau record de 11,75 TWh, selon les données d'Ember.

La production des centrales au charbon est restée pratiquement inchangée jusqu'à présent en 2024, avec 53,6 TWh.

Cependant, la production des centrales au gaz s'est contractée de 26 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis quatre ans.

Cette baisse de la production totale à partir de combustibles fossiles a permis de réduire les émissions du secteur de l'électricité en Turquie, qui ont chuté de 5 % à 68,3 millions de tonnes au cours du premier semestre par rapport aux mêmes mois de l'année dernière.

IMPACT DE L'IMPORTATION

La baisse de la production globale d'électricité à partir de combustibles fossiles a entraîné une diminution des besoins d'importation de la Turquie en combustibles pour la production d'électricité au cours du premier semestre.

Les achats de charbon thermique se sont contractés de 5 % au cours du premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, pour atteindre 9,5 millions de tonnes métriques, selon les données de traçage des navires de Kpler.

Les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) de la Turquie ont chuté de 28% au cours du premier semestre de l'année pour atteindre 13,6 millions de tonnes, et le plus bas pour le premier semestre de l'année depuis 2019.

UNE REMONTÉE EN PUISSANCE ?

Les achats et l'utilisation de combustibles fossiles par la Turquie vont probablement augmenter au cours des prochains mois en raison de la tendance saisonnière de la production d'énergie hydraulique à diminuer fortement à partir de juillet en raison de la baisse des précipitations.

Pour compenser ce déclin d'une source essentielle d'énergie propre, les compagnies d'électricité devront probablement augmenter la production des centrales au charbon afin d'assurer un approvisionnement en électricité 24 heures sur 24. En 2023, les mois de juillet et d'août ont été les plus élevés pour la production d'électricité à partir de charbon en Turquie, alors que la production d'électricité d'origine hydraulique a commencé à chuter brusquement après avoir atteint des sommets pendant les mois de printemps.

En 2024, les tendances de la production de charbon pourraient bien suivre la même voie et augmenter pendant les mois de pointe de l'été.

Toutefois, la croissance totale de la production de charbon pourrait être limitée par la production plus élevée des fermes solaires pendant les mois les plus ensoleillés de l'année.

Et si les parcs éoliens peuvent répéter les bonnes performances observées au cours des deux derniers étés - lorsque la production a atteint son maximum de juillet à septembre - les compagnies d'électricité turques pourraient être en mesure de contenir la production totale d'énergie fossile et de maintenir l'énergie propre comme principale source d'électricité du pays.

< Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.