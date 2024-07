(Mise à jour à 0845 GMT)

* L'économie indienne devrait croître de 6,5 % à 7 % en 2024/25, selon un rapport du gouvernement

* Le banquier en chef polonais Duda déclare que des discussions sur la baisse des taux sont possibles au second semestre et en 2025.

* Moody's relève la note de la Turquie en raison d'une politique monétaire rigoureuse

* L'accord Israël-Hamas en ligne de mire alors que Netanyahou se rend à Washington

* Les actions en baisse de 0,5%, les devises en baisse de 0,1%.

22 juillet (Reuters) - Les actions et les devises des marchés en développement ont commencé la semaine sur une note morose, mais les obligations chinoises ont légèrement augmenté suite à une décision surprise de la banque centrale et les obligations ukrainiennes en dollars ont progressé suite à un accord préliminaire sur le rééchelonnement de la dette.

L'indice MSCI qui suit les actions des marchés émergents a chuté à son plus bas niveau depuis près d'un mois, prolongeant le recul de la semaine précédente, mené par les indices à forte composante technologique de Taïwan et de la Corée du Sud, qui ont perdu respectivement 2,6 % et 1,1 %.

Après deux semaines consécutives de hausse, l'indice MSCI a enregistré vendredi sa plus forte perte hebdomadaire en près de deux mois.

L'indice des devises s'est replié de 0,1 % par rapport au dollar, atteignant son plus bas niveau en deux semaines, les marchés ayant digéré la décision du président américain Joe Biden de se retirer de la course à l'élection. Le peso mexicain s'est toutefois renforcé de 0,5 %.

Les rendements des obligations chinoises ont baissé de 2 à 4 points de base sur l'ensemble de la courbe après que la Banque populaire de Chine ait abaissé son taux directeur à court terme et ses taux de prêt de référence.

"Bien que les réductions de taux d'aujourd'hui offrent une certaine assurance que les décideurs politiques sont sensibles à la récente perte de vitesse de l'économie, le gros du travail devra venir de la politique fiscale et non de la politique monétaire", a déclaré Julian Evans-Pritchard, responsable de l'économie de la Chine chez Capital Economics.

En Asie du Sud, les actions indiennes ont baissé de 0,1 % et la roupie a atteint son plus bas niveau historique de 83,67 pour un dollar, la prudence prévalant avant l'annonce d'un budget mardi à la suite des récentes élections.

Une enquête du ministère des finances a montré que l'économie indienne devrait croître de 6,5 % à 7 % pour l'année en cours.

Ailleurs, les actions turques ont augmenté de 0,6 %, avant une décision de politique monétaire de la banque centrale plus tard dans la semaine. L'agence de notation Moody's a relevé les notes du pays de "B3" à "B1", citant des améliorations dans la gouvernance et une position plus stricte sur la politique monétaire.

Par ailleurs, le président Tayyip Erdogan, cité par les médias turcs, a déclaré qu'un changement potentiel de l'administration américaine après les élections de novembre pourrait être positif pour l'industrie de la défense turque en pleine croissance.

Parallèlement, le rendement des obligations ukrainiennes en dollars arrivant à échéance en 2034 a baissé de 4,2 points de base après que le pays déchiré par la guerre a annoncé un accord préliminaire de restructuration de sa dette de 20 milliards de dollars avec ses détenteurs d'obligations.

En Europe centrale et orientale, le zloty polonais a progressé de 0,1 % par rapport à l'euro. Iwona Duda, responsable de la banque centrale locale, a déclaré que l'inflation augmenterait au début de l'année 2025, ajoutant qu'une discussion sur la réduction des taux d'intérêt ne pourrait commencer qu'au second semestre de l'année prochaine.

L'attention s'est également portée sur tout accord visant à mettre fin au conflit prolongé du Moyen-Orient, alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rend à Washington cette semaine. Le shekel s'est raffermi de 0,5 %.