Le vice-président et le ministre des finances de la Turquie ont l'intention de discuter d'une éventuelle augmentation de la pension de retraite mensuelle minimum avec des responsables du parti AKP (au pouvoir), a déclaré mercredi le radiodiffuseur Haberturk.

La pension mensuelle minimum pour chaque personne est de 10 000 lires (304 dollars) pour 2024, mais l'opposition turque a demandé au gouvernement de l'augmenter, affirmant que les gens sont aux prises avec une inflation galopante.

Le gouvernement avait précédemment déclaré qu'il n'était pas prévu d'augmenter le salaire minimum ou le montant minimum des pensions malgré les appels de l'opposition, mais les médias turcs ont récemment rapporté qu'un débat interne sur la question avait été lancé.

Le porte-parole de l'AKP, Omer Celik, a déclaré lundi que le parti étudiait la question, mais qu'aucune décision définitive n'avait été prise.

"Nous continuerons à soutenir tous les segments de la société, l'objectif principal étant de protéger le programme économique à moyen terme", a déclaré M. Celik aux journalistes.

Le vice-président Cevdet Yilmaz et le ministre des Finances Mehmet Simsek rencontreront le président du groupe AKP Abdullah Guler et le vice-président du groupe AKP Mustafa Elitas pour discuter de la question, ont déclaré Haberturk et d'autres journaux turcs, sans donner de date précise.

(1$ = 32,9120 lires) (Reportage de Huseyin Hayatsever ; Rédaction de Jan Harvey)