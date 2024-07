Les actions indiennes sont restées stables mardi, après la présentation du budget par le gouvernement local nouvellement élu, tandis que les investisseurs des marchés en développement sont restés prudents avant les décisions sur les taux d'intérêt prises par les banques centrales en Hongrie et en Turquie.

Les actions indiennes ont initialement chuté de 1,5 % et la roupie a frôlé ses plus bas niveaux de 83,71 pour un dollar, les traders ayant réagi à la hausse des taxes sur les actions et les produits dérivés.

Depuis mars 2020, l'indice a grimpé de plus de 200 % en raison de l'augmentation des transactions sur le marché des produits dérivés.

Le gouvernement indien a abaissé son objectif de déficit budgétaire à 4,9 % de la production économique pour l'exercice financier se terminant en mars 2025, contre 5,1 %, ce que les analystes ont qualifié de prudent.

"Le ministère des finances a réussi à répondre aux demandes des partis de la coalition, à augmenter les dépenses pour les programmes d'emploi en général et à réduire le fardeau de l'impôt sur le revenu pour les bas salaires, tout en gardant le déficit fiscal sous contrôle", a déclaré Shilan Shah, économiste en chef adjoint pour les marchés émergents chez Capital Economics.

"Cela a été rendu possible par un transfert exceptionnel de dividendes de la part de la (banque centrale), une révision à la hausse des projections de recettes (impôts indirects) et une augmentation de l'impôt sur les plus-values à long terme.

Ailleurs, les actions turques ont perdu 0,7 % et la lire est restée proche de ses niveaux les plus bas, avant une décision de la banque centrale, les économistes s'attendant généralement à ce qu'aucun changement ne soit apporté au taux actuel de 50 %, jusqu'à plus tard dans l'année.

En Europe centrale et orientale, la couronne tchèque a mené les baisses avec une perte de 0,5 % par rapport à l'euro après que le vice-gouverneur Jan Frait ait déclaré qu'une réduction de 50 points de base ne pouvait être exclue lors de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine. Le rendement des obligations souveraines sur l'ensemble de la courbe a également baissé de 2 à 4 points de base.

Le forint hongrois a glissé de 0,2%, sur les attentes de la banque centrale nationale pour réduire les coûts d'emprunt de 25 points de base (pb) à 6,75% à 1200 GMT.

En Afrique, le shilling du Kenya s'est affaibli de 0,6 % et le rendement de l'obligation souveraine à 5 ans a augmenté de 20 points de base.

Le pays a soumis un plan de redressement économique au Fonds monétaire international et s'attend à ce que le conseil d'administration l'examine pour approbation à la fin du mois d'août, après que les récentes protestations contre les hausses d'impôts aient forcé le gouvernement du Président William Ruto à élaborer rapidement de nouvelles réductions de dépenses.

Les pourparlers sur un accord fiscal mondial se poursuivent bien au-delà de la date limite du 30 juin et les gouvernements attendent maintenant de la réunion des dirigeants financiers du Groupe des 20 qu'elle permette d'avancer sur un plan bloqué de réaffectation des droits d'imposition des grandes entreprises multinationales.

Les investisseurs ont également suivi les manifestations en Ouganda. Le shilling est resté stable et les rendements des obligations souveraines à court terme ont baissé.