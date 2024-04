Les élections locales turques de dimanche ont été compétitives et ont offert aux citoyens de nombreuses options, mais elles se sont déroulées dans un "environnement fortement polarisé" où des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir la liberté d'expression, a déclaré lundi un groupe d'observateurs européens.

L'opposition turque a remporté une victoire écrasante sur le parti AK du président Tayyip Erdogan (AKP) lors des élections locales, s'affirmant ainsi comme une force politique. Il s'agit de la pire défaite pour Erdogan et l'AKP en plus de vingt ans de pouvoir, et elle pourrait marquer un changement dans le paysage politique divisé du pays.

"La journée électorale s'est déroulée dans le calme et a été organisée de manière professionnelle, avec un taux de participation élevé qui témoigne de l'attachement des citoyens aux processus démocratiques", a déclaré David Eray, chef de la mission d'observation menée par le Conseil de l'Europe, lors d'une conférence de presse à Ankara.

"Bien que nous nous félicitions de la nature compétitive de ces élections, qui ont permis aux électeurs de choisir entre de nombreuses options, nous ne pouvons que constater que les élections locales de 2024 en Turquie se sont déroulées dans un environnement fortement polarisé et n'ont été que partiellement propices à la démocratie locale", a déclaré le chef adjoint de la délégation, Vladimir Prebilic.

Certaines des préoccupations de longue date du Conseil de l'Europe concernant les pratiques électorales de la Turquie n'ont toujours pas été prises en compte, a ajouté M. Prebilic.

"Conformément aux principes du Conseil de l'Europe en matière de démocratie, de primauté du droit et de droits de l'homme, il convient de faire davantage pour garantir un environnement politique et médiatique caractérisé par une véritable liberté d'expression et un cadre raisonnable et bien mis en œuvre, supervisé par un système judiciaire indépendant", a-t-il déclaré.

Les critiques affirment que le gouvernement d'Erdogan a muselé la dissidence, érodé les droits de l'homme et placé le pouvoir judiciaire et d'autres institutions de l'État sous son emprise, une accusation démentie par les autorités.

À l'approche de l'élection, les médias pro-gouvernementaux couvrent largement les rassemblements quotidiens d'Erdogan, tandis que la couverture de la campagne de l'opposition est limitée.

La mission d'observation était composée de 26 observateurs de 16 pays européens, qui ont suivi les procédures de vote dans plus de 140 bureaux de vote, y compris dans les plus grandes villes, Istanbul et Ankara.