Washington (awp/afp) - L'agence de notation Moody's a relevé vendredi de deux crans la note de la Turquie, qui passe de B3 à B1, l'assortissant d'une perspective positive, signalant ainsi qu'elle envisage une possible nouvelle hausse dans les prochains mois.

La principale raison de cette hausse, détaille l'agence, "réside dans l'amélioration de la gouvernance, et plus particulièrement dans le retour décisif et de plus en plus bien établi à une politique monétaire orthodoxe".

Par conséquent, "l'inflation et la demande intérieure ont commencé à se modérer, ce qui nous donne une plus grande confiance dans le fait que les pressions inflationnistes s'atténueront considérablement au cours des prochains mois et jusqu'en 2025", précise Moody's.

L'inflation a commencé à ralentir, mais reste extrêmement élevée en Turquie. En juin, elle est tombée à 71,6% sur un an, contre 75,45% en mai, selon les chiffres officiels.

Moody's salue également le fait que "la Banque centrale de Turquie renforce rapidement la crédibilité de la politique monétaire, ce qui contribue à restaurer la confiance dans la livre turque" ainsi que "la politique de rigueur (qui) réduit déjà considérablement la vulnérabilité extérieure élevée de la Turquie".

Fin juin, la banque centrale turque avait maintenu son taux directeur inchangé à 50% pour le troisième mois consécutif.

À rebours des théories économiques classiques, le président turc Recep Tayyip Erdogan a longtemps défendu des baisses des taux d'intérêt même lors des flambées de l'inflation en invoquant à plusieurs reprises les préceptes de l'islam, qui interdit l'usure.

Mais en mars, il a laissé la banque centrale relever son principal taux directeur à 50%.

La flambée des prix reste cependant alimentée par la dévaluation de la livre turque, qui a perdu 40% de sa valeur face au dollar en un an, ainsi que par les hausses répétées du salaire minimum .

Pour tenter de briser la spirale inflationniste, le gouvernement turc n'a pas relevé le salaire minimum au 1er juillet, autour de 520 dollars, comme il l'avait fait les deux années précédentes.

La très forte inflation est vue par les analystes comme la raison majeure de la débâcle de son camp, le Parti de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur), aux élections locales organisées fin mars.

En mai, une autre agence de notation, S&P, avait déjà relevé la note de la Turquie, à B+, et avait elle aussi signalé qu'elle pourrait la relever de nouveau.

