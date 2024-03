par Daren Butler et Can Sezer

ISTANBUL, 31 mars (Reuters) - Les électeurs ont voté dimanche en Turquie pour des élections municipales lors desquelles le président Recep Tayyip Erdogan espère voir son parti remporter le scrutin à Istanbul et Ankara.

Les bureaux de vote ont fermé à 17h00 (14h00 GMT), les premiers résultats sont attendus pour le début de soirée.

L'actuel maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, avait remporté en 2019 les élections municipales avec une large marge, mettant fin à vingt-cinq années de règne de l'AKP (Parti de la Justice et du Développement), le parti de Recep Tayyip Erdogan, sur la ville.

L'AKP avait également enregistré une défaite inattendue à Ankara, une première pour le parti fondé en 2001 par Recep Tayyip Erdogan.

Le scrutin a été marqué par des violences à travers le pays, faisant au moins trois morts.

Dans le sud-est du pays, des affrontements ont eu lieu entre des personnes armées de pistolets, bâtons et pierres et ont fait un mort et 11 blessés.

Dans un autre incident, un candidat a été tué et quatre autres personnes ont été blessées dans des affrontements, selon l'agence de presse d'Etat Anadolu.

A Sanliurfa (sud-est), 16 personnes ont été blessées, toujours selon Anadolu, un autre candidat a été poignardé dans l'ouest du pays et une personne a été abattue par balle et deux autres ont été blessées dans la nuit à Bursa (nord-ouest), d'après le média Demiroren.

Le scrutin de dimanche pourrait renforcer le contrôle qu'exerce Recep Tayyip Erdogan sur la Turquie, ou signaler un changement dans le paysage politique du pays.

Les sondages d'opinion faisaient état d'un scrutin serré à Istanbul, où Ekrem Imamoglu affronte le candidat de l'AKP Murat Kurum, ancien ministre de l'Environnement et de l'Urbanisation.

(version française Camille Raynaud et Zhifan Liu)