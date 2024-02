Le ministère de l'énergie a déclaré que neuf mineurs étaient toujours portés disparus huit heures après un glissement de terrain survenu dans une exploitation d'Anagold Mining dans l'est de la Turquie, mardi, et que des opérations de sauvetage étaient en cours.

La mine de la province d'Erzincan est exploitée par Lidya Madencilik et appartient à Calik Holding, basée en Turquie, et à SSR Mining, basée à Denver (Colorado) et cotée à la bourse de Toronto et à la bourse australienne.

SSR n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire à son bureau en Turquie.

Des images de sécurité ont montré un énorme monticule de terre, qui, selon les autorités, avait été traité pour l'or et empilé sur les collines, s'effondrer rapidement et s'écouler dans la vallée dans un déluge de terre et de roches, projetant des nuages de poussière dans l'air.

Le ministre de l'intérieur, Ali Yerlikaya, a déclaré que 400 agents de recherche et de sauvetage étaient à la recherche des mineurs disparus.

"Afin de coordonner étroitement les opérations de sauvetage, je vais interrompre mon programme international avec notre président et me rendre dans la région dès ce soir", a déclaré le ministre de l'énergie, Alparslan Bayraktar, dans un message publié sur X, anciennement Twitter.

Le gouvernement a déclaré avoir ouvert une enquête sur l'incident.