par Romolo Tosiani et Alvise Armellini

ROME, 17 juin (Reuters) - Onze personnes sont mortes et plus de 60 autres, dont 26 enfants, sont portées disparues après les naufrages de deux navires de migrants au sud des côtes italiennes, ont annoncé lundi les garde-côtes italiennes, des ONG et des agences onusiennes.

L'organisation allemande REQSHIP, qui opère à bord du navire Nadir, a dit avoir secouru 51 personnes victimes du naufrage de leur bateau en bois, dont deux étaient inconscients.

Le premier navire est parti de Libye avec à son bord des migrants syriens, égyptiens, pakistanais et bangladais, selon le Haut commissariat aux réfugiés des Nations unies, l'Organisation internationale pour les Migrations et l'Unicef.

Le second navire, parti de Turquie, a été retrouvé à quelque 200 km de la région italienne de la Calabre.

Selon les agences onusiennes, 64 personnes sont portées disparues en mer tandis que 11 migrants ont été secourus par les garde-côtes italiennes. (Version française Zhifan Liu)