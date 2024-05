Ilker Yazici - dont le nom de scène est Miss Putka - était au lycée lorsqu'il a découvert son homosexualité.

C'est là qu'il a rencontré des groupes de défense des LGBT et qu'il a participé à des manifestations dans les rues d'Ankara, la capitale de la Turquie, pour défendre les droits des LGBT, en arborant des drapeaux arc-en-ciel.

"Au début, je me suis beaucoup débattu avec moi-même", a-t-il déclaré. "Vous grandissez au Moyen-Orient. Ce n'est pas facile. J'avais l'impression d'être le seul, comme la plupart des personnes LGBT".

Ilker, aujourd'hui âgé de 23 ans, n'a cependant jamais ressenti le besoin de se cacher et a continué à célébrer qui il est. Inspiré par la série "RuPaul's Drag Race" diffusée sur Netflix, il considère le spectacle de drague comme un acte d'expression personnelle plutôt que comme un simple divertissement.

"La drague est un acte politique. Les spectateurs me regardent probablement en se disant : "Qu'est-ce qu'il fait, ce monstre ? Je les habitue à voir quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir."

De nombreux membres de la communauté LGBT de Turquie vivent dans la peur depuis la campagne électorale de l'année dernière, au cours de laquelle le président Tayyip Erdogan a qualifié les groupes LGBT de déviants et s'est engagé à renforcer les valeurs familiales traditionnelles. L'homosexualité n'est pas un délit en Turquie, mais l'hostilité à son égard est largement répandue.

Le père conservateur d'Ilker n'est pas au courant de la vie des travestis : bien que d'autres membres de la famille aient appris l'existence des spectacles - qui ont lieu tous les vendredis et samedis soirs - personne n'a osé lui en parler.

"Lorsque je monte sur scène en tant que drag queen, le maquillage me donne l'impression de me cacher derrière un masque", explique Ilker. "Mlle Putka est une personne confiante, très ouverte à la communication, ce qui n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas.

Ilker étudie le design industriel à l'université Marmara d'Istanbul, mais envisage d'étudier les arts du spectacle en Espagne. "Vous pouvez faire du théâtre tant que vous êtes en bonne santé. Je le ferai tant que j'en serai capable", a-t-il déclaré.

Il n'a pas d'inquiétude quant à la pratique de la drague, mais la vie en Turquie l'inquiète.

"Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve ici", dit-il. "C'est tellement imprévisible.

IL FAUT SE COMPORTER AVEC RESPECT

Ilker n'aurait jamais pensé qu'il deviendrait un artiste dragueur le jour où, adolescent, il a volé la blouse noire à paillettes de sa mère pour se produire sur scène pour la première fois en 2019.

À l'époque, il préparait l'examen d'entrée à l'université et quittait la maison le soir en disant à ses parents qu'il avait oublié un livre à la bibliothèque.

"J'ai coupé un jean noir en short et je l'ai porté sous le chemisier de ma mère avec des talons argentés de sept centimètres et une perruque lilas que j'avais empruntée à un ami", a-t-il déclaré.

"Malgré mon maquillage et mon costume terrifiants, le public a applaudi à tout rompre et je me suis senti comme une star.

Né et élevé à Ankara, il a voyagé pendant deux ans à travers le pays pour participer aux événements organisés par le magazine gay GZone. C'est alors qu'il a commencé à acheter des costumes et des chaussures dans des magasins d'occasion et des marchés aux puces.

Lorsque Miss Putka, dont le nom vient d'un mot d'argot signifiant vagin, a commencé à monter sur scène au XL, une boîte de nuit d'Istanbul, ce n'était plus un passe-temps mais un travail régulier. Avant son premier spectacle professionnel au club, il a été formé pendant un mois par des danseurs russes avec lesquels il partageait la scène.

"La salle est immense. J'ai des danseurs derrière moi et un tailleur prêt à faire ce que je veux", explique-t-il.

Au début, il a été agacé par les clients qui ignoraient son spectacle et le traitaient grossièrement lorsqu'il se rendait à leur table. Mais il a appris à s'en accommoder.

J'ai commencé à dire : "Je travaille ici et vous devez vous comporter avec respect". Ils se sont excusés.

Il est devenu régisseur, coordonnant une équipe d'une quinzaine de personnes. Des travestis expérimentés lui ont conseillé d'utiliser la chorégraphie pour raconter une histoire et élargir l'attrait des spectacles. C'est ainsi qu'il a commencé à jouer des chansons populaires de Lady Gaga.

La tenue de nonne de Mlle Putka, avec une croix rouge vif sur la tête, a été inspirée par le chanteur américain Todrick Hall, qui a été chorégraphe et juge dans l'émission "RuPaul's Drag Race". Bien que cette performance de cinq minutes soit la plus acclamée, ce n'est pas sa préférée.

"J'adore celle où je fais jaillir des flammes de mes seins coniques tout en chantant des chansons de Rihanna".