ANKARA, 9 mars (Reuters) - Des responsables turcs et américains ont eu jeudi et vendredi deux jours de réunions portant sur les guerres en Ukraine et à Gaza, marque d'un réchauffement des relations entre Washington et Ankara depuis que la Turquie a approuvé en janvier l'adhésion de la Suède à l'Otan, après des mois de tergiversations.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s'est félicité jeudi soir d'une "nouvelle psychologie", d'un "agenda plus positif".

"Tout en répondant aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, il est important de saisir le potentiel en commun que nos deux pays peuvent créer et les opportunités qu'ils peuvent apporter", a-t-il ajouté.

Les deux alliés restent en désaccord sur un certain nombre de sujets, en particulier l'acquisition par Ankara de systèmes de défense anti-missile russes S-400, qui a conduit Washington à exclure en 2019 la Turquie de son programme de fabrication et d'achat de l'avion de combat F-35, et le soutien des Etats-Unis aux combattants kurdes en Syrie.

(Tuvan Gumrukcu, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)